Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 27 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Play Off Challenge: al via al torneo fra deluse che porta in Europa

Play Off Challenge: al via al torneo fra deluse che porta in Europa

Le squadre escluse dalla lotta per il tricolore iniziano la loro avventura per giocarsi un posto nella prossima Challenge Cup. Le squadre divise in due gironi,
2 min
TagsIl BisonteCBFhonda

ROMA-Il prossimo weekend non segnerà soltanto l’inizio dei Playoff Scudetto per la Serie A1 Tigotà. Le squadre non impegnate nella lotta per il tricolore cominceranno infatti la loro avventura nei Playoff Challenge che, anche in questa stagione, vedranno affrontarsi le squadre classificatesi dalla nona alla dodicesima posizione in Regular Season alle quali si aggiungeranno le uscenti dai quarti di finale dei Playoff, divise sulla base del loro piazzamento nella stagione regolare. Il torneo assegnerà un posto nella competizione europea Challenge Cup della prossima stagione

La formula 2025-26 dei Playoff Challenge prevede la creazione di due gironi, così suddivisi:

Girone A

1^ Miglior uscente dai Quarti Playoff

4^ Miglior uscente dai Quarti Playoff

9^ Classificata in Regular Season – Il Bisonte Firenze

12^ Classificata in Regular Season – Cbf Balducci Hr Macerata

Girone B

2^ Miglior uscente dai Quarti Playoff

3^ Miglior uscente dai Quarti Playoff

10^ Classificata in Regular Season – Honda Cuneo Granda Volley

11^ Classificata in Regular Season – Omag-MT San Giovanni in Marignano

Le due partite-

Girone A-

 Sabato 28 febbraio 2026, ore 18.00

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata

Girone B-

Domenica 1 marzo 2026 ore 17.00

Honda Cuneo Granda Volley - Omag-Mt San Giovanni In M.No

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

Da non perdere

Domenica in campo per Gara 1 dei Quarti Play OffMonviso scende in A2, Busto entra nei Play Off

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS