Play Off Challenge: al via al torneo fra deluse che porta in Europa
ROMA-Il prossimo weekend non segnerà soltanto l’inizio dei Playoff Scudetto per la Serie A1 Tigotà. Le squadre non impegnate nella lotta per il tricolore cominceranno infatti la loro avventura nei Playoff Challenge che, anche in questa stagione, vedranno affrontarsi le squadre classificatesi dalla nona alla dodicesima posizione in Regular Season alle quali si aggiungeranno le uscenti dai quarti di finale dei Playoff, divise sulla base del loro piazzamento nella stagione regolare. Il torneo assegnerà un posto nella competizione europea Challenge Cup della prossima stagione
La formula 2025-26 dei Playoff Challenge prevede la creazione di due gironi, così suddivisi:
Girone A
1^ Miglior uscente dai Quarti Playoff
4^ Miglior uscente dai Quarti Playoff
9^ Classificata in Regular Season – Il Bisonte Firenze
12^ Classificata in Regular Season – Cbf Balducci Hr Macerata
Girone B
2^ Miglior uscente dai Quarti Playoff
3^ Miglior uscente dai Quarti Playoff
10^ Classificata in Regular Season – Honda Cuneo Granda Volley
11^ Classificata in Regular Season – Omag-MT San Giovanni in Marignano
Le due partite-
Girone A-
Sabato 28 febbraio 2026, ore 18.00
Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata
Girone B-
Domenica 1 marzo 2026 ore 17.00
Honda Cuneo Granda Volley - Omag-Mt San Giovanni In M.No