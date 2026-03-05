ROMA -Pronostici rispettati e teste di serie in semifinale. Conegliano, Novara e Milano in Gara 2 eliminano Busto, Chieri e Vallefoglia. Le pantere sfideranno la squadra di Bernardi mentre la formazione di Lavarini attende la vincente della sfida di domani fra Bergamo e Scandicci per conoscere la propria avversaria.

L’Igor Gorgonzola Novara conquista il pass per la semifinale al termine di una sfida lunghissima e combattuta contro la Reale Mutua Fenera Chieri, mentre la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano chiudono le rispettive serie con due prestazioni solide e autoritarie. Tre partite molto diverse tra loro, ma accomunate da protagoniste di altissimo livello e da numeri significativi nei fondamentali chiave, dal muro alla distribuzione offensiva.

In un Pala Gianni Asti gremito, con oltre 4000 spettatori presenti, servono oltre due ore di gioco e un tie-break carico di tensione per decretare la qualificata alla semifinale: alla fine è l’Igor Gorgonzola Novara a prevalere sulla Reale Mutua Fenera Chieri, grazie a una prova di grande solidità mentale e alla prestazione monumentale di Tolok, MVP con 33 punti . La formazione di coach Negro parte meglio nel primo set (10-7), ma Novara reagisce prontamente e sorpassa sul 14-16 con il muro di Squarcini, mantenendo il controllo del parziale fino al 20-25 finale guidata dai colpi di Tolok. Chieri non si arrende e nel secondo set resta agganciata fino al 20-20, prima di piazzare l’allungo decisivo con Kunzler e Van Aalen sul 23-21; l’errore in attacco di Ishikawa ristabilisce la parità nella serie dei set. Nel terzo parziale le padrone di casa cambiano ritmo e prendono il largo con Kunzler (17-10), gestendo il vantaggio fino al 25-21 firmato da Nemeth. La reazione novarese arriva però nel quarto set: Tolok ed Herbots costruiscono il break sul 14-18, mentre Bonifacio chiude il parziale sul 18-25 portando la sfida al tie-break. Il finale è un autentico thriller: Chieri resta aggrappata alla partita con i 25 punti di Nemeth e i 22 di Nervini, ma Novara trova ancora le giocate decisive di Tolok e conquista il set decisivo ai vantaggi (16-18), staccando il pass per la semifinale.

Prestazione autoritaria della Numia Vero Volley Milano, che chiude la serie imponendosi in tre set sul campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. La formazione di coach Lavarini costruisce il proprio successo soprattutto nel fondamentale del muro, dove arrivano 13 punti diretti, con Danesi premiata MVP della partita. Milano parte con grande aggressività e nel primo set scappa subito sul 2-9 grazie ai colpi di Egonu. Vallefoglia reagisce con Candi e ritrova la parità sul 16-16 grazie al muro di Butigan, ma nel finale è Kurtagic a piazzare il muro del 18-23 prima della chiusura di Egonu sul 20-25. Nel secondo parziale il copione non cambia: Danesi firma il primo strappo sul 6-10 e si ripete sull’11-15, mentre Egonu mantiene le distanze fino al 17-21. Un ace della centrale azzurra vale il 19-25 che porta Milano sullo 0-2. Il terzo set sembra riaprire la gara: Vallefoglia si affida ai colpi di Bici, che spinge la Megabox fino al 20-17. La reazione milanese arriva però nel momento decisivo con il tandem Egonu-Danesi, che ristabilisce la parità sul 21-21. È ancora Egonu, top scorer con 24 punti, a firmare il definitivo 22-25 che chiude il match e consegna la qualificazione alla squadra lombarda.

Anche senza l’apporto di Gabi, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano offre una prova solida e concreta, superando in tre set la Eurotek Laica Uyba e conquistando il pass per il turno successivo. Protagonista assoluta della gara Haak, MVP con 17 punti e un eccellente 54% in attacco. Le campionesse in carica partono subito forte: il muro di Wolosz firma il primo break sul 4-8 del set iniziale, mentre Haak allunga fino all’8-15 con continuità in posto due. Busto prova a rientrare grazie all’esperienza di Gennari, unica in doppia cifra tra le farfalle, ma Conegliano chiude il parziale con Zhu Ting sul 16-25. Nel secondo set lo spartito resta simile: Zhu Ting sigla il 4-8 iniziale e Sillah amplia il divario fino al 9-14. Eckl riporta sotto la Uyba sul 15-17, ma nel finale emerge la maggiore qualità di Conegliano, con Haak a firmare il 17-25. L’Imoco mantiene il controllo anche nel terzo parziale: la diagonale di Sillah vale il 4-11 e il muro di Chiricella l’8-16 che spegne le ambizioni di rimonta bustocche. Il match si chiude sul 15-25, in una sfida in cui Conegliano conferma la propria solidità a muro, con 13 punti di squadra nel fondamentale.

Il tabellone dei Playoff Scudetto della Serie A1 Tigotà deve ancora emettere l’ultimo verdetto dei quarti di finale. Se infatti nella prossima fase ci sarà spazio per il confronto tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, la serie tra Bergamo e Savino Del Bene Scandicci resta aperta e proseguirà con Gara 2 in programma domani alle ore 20. Una sfida che potrebbe rimettere in equilibrio il confronto o indirizzarlo definitivamente verso la qualificazione. L’esito di questa serie completerà il quadro delle squadre qualificate e permetterà di definire gli accoppiamenti del prossimo turno. Il programma definitivo delle semifinali verrà condiviso al termine dell’ultimo quarto di finale, quando il tabellone playoff sarà ufficialmente delineato in ogni suo incrocio.

TUTTE LE SFIDE-

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara

La Igor Gorgonzola Novara conquista per la nona volta consecutiva e per l’undicesima nella sua storia, un posto in semifinale scudetto. Le azzurre chiudono in gara due la sfida con Chieri, con una bellissima vittoria in rimonta al Pala Gianni Asti di Torino: Novara avanti 0-1, poi la reazione delle padrone di casa (2-1) e la nuova “giravolta” propiziata dalla neoentrata Herbots e dalla solita Tolok, 33 volte a segno. A chiudere i conti, in un tie-break tiratissimo, la maggior lucidità della Igor nei momenti decisivi.

Chieri in campo con Nemeth opposta a Van Aalen, Alberti e Cekulaev centrali, Kunzler e Nervini schiacciatrici e Spirito libero; Novara con Cambi in regia e Tolok in diagonale, Bonifacio e Squarcini al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda e Leonardi libero.

Si parte testa a testa (5-5, diagonale vincente di Tolok) ma due muri di Chieri valgono il primo vero break (8-5) e costringono al timeout Bernardi; Nervini tiene le distanze (10-7) ma Tolok e un errore di Nemeth sigillano la parità a quota 10. Novara mette la freccia con Ishikawa (diagonale, 13-14) e un errore di Nemeth vale il +3 sul 14-17 dopo un gran muro di Cambi con Squarcini che trova poco dopo l’ace del 16-19. Chieri cambia la diagonale principale ma Tolok macina punti (19-22) e Novara scappa fino al 20-25 firmato da Squarcini in primo tempo.

Si riparte testa a testa (4-4), Chieri scappa 7-5 ma Alsmeier accorcia (10-9) e Tolok sorpassa 11-13 con un muro su Nervini con Nemeth che si affida invece a Cekulaev per il sorpasso a muro, sul 14-13. Si procede testa a testa, Tolok trascina le sue (17-17) ma Alsmeier manda in rete il 20-19 con Kunzler che chiude poco dopo uno scambio infinito sul 22-20; Novara manca la palla del 22-22, Chieri scappa via fino al traguardo: 25-22.

Chieri sfrutta il momento positivo e parte forte nonostante Squarcini (primo tempo a segno, 7-6) e sfruttando anche una chiamata arbitrale dubbia fa 11-7 con Kunzler e poi trova il +5 con l’ace di Nemeth. Le padrone di casa scappano fino al 17-10, Bernardi rivoluziona il sestetto inserendo Herbots, Baijens e Carraro che mura subito Nemeth (17-12) dando il “la” al rientro sul 17-14; Chieri riprende ritmo sfruttando gli errori di Novara (20-15), Ishikawa non molla (21-19) ma sono ancora le padrone di casa a piazzare l’allungo decisivo, con Nemeth che fa 25-21 in diagonale.

Novara con Herbots e Baijens in sestetto, Tolok fa subito l’ace del 5-7 e Nemeth poco dopo spara out il 7-10 a chiusura di uno scambio combattutissimo; ancora Tolok per il +4 (-12, diagonale vincente), Degradi entra e ci prova (13-16) ma Herbots e Bonifacio (gran muro su Nemeth) scappano di nuovo sul 14-18 mentre Negro ferma il gioco. Ancora Bonifacio a muro (15-20) e in attacco (15-22) e Novara non si ferma più, fino al 18-25 (firmato ancora da Bonifacio) che manda tutti al tie-break.

Le azzurre aggrediscono il tie-break, Herbots fa 1-3 in maniout e poco dopo Tolok in diagonale firma il +5 (1-6) sul turno in battuta di Cambi; Nervini non si arrende (3-6, maniout) ma Novara passa comoda al cambio campo (4-8, primo tempo di Bonifacio) e mantiene il vantaggio fino al 5-9. Alberti a muro accorcia (7-9), Nemeth ricuce (8-9, parallela vincente) e poco dopo un muro di Nemeth e un errore di Tolok valgono il sorpasso sull’11-10. Chieri lascia cadere una difesa di Tolok (11-12), Bonifacio a muro conquista il match point (13-14) e la capitana conquista anche il successivo, in primo tempo (14-15). Chiude, al quinto tentativo, un errore in attacco di Kunzler, per il 16-18.

I protagonisti-

Nicola Negro (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Una partita conclusa 16-18 al tie-break è chiaro che ci lascia un po' di amaro in bocca. Forse avremmo meritato la chance di gara 3, anche per quella che è stata la stagione nel suo complesso, però dobbiamo accettare il verdetto del campo e guardare avanti alla Coppa Cev e ai Playoff Challenge ».

Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)- « Complimenti a Chieri che ha fatto una grandissima partita, in casa loro danno sempre il meglio e si è visto. Noi sapevamo che sarebbe stata dura e lunga e la partita ha rispettato le attese. Sono contenta di aver dato il mio contributo, sono anche contenta che siamo riuscite a compiere una bella rimonta e a chiudere qui la serie. Ora andiamo avanti, lavoreremo per farci trovare pronte alla prossima sfida.».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (20-25 25-22 25-21 18-25 16-18) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 11, Alberti 8, Nemeth 25, Nervini 22, Cekulaev 9, Van Aalen 2, Spirito (L), Dambrink 2, Degradi 1, Occelli, Bah, Bonafede (L), Ferrarini, Antunovic. All. Negro.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Squarcini 5, Cambi, Alsmeier 3, Bonifacio 13, Tolok 33, Ishikawa 11, Leonardi (L), Herbots 7, Baijens 5, Melli, Costantini (L), Carraro, Mims, Van Avermaet. All. Bernardi.

ARBITRI: Curto, Papadopol.,

Durata set: 25', 26', 25', 21', 24'; Tot: 121'.

MVP: Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1774

Eurotek Laica Uyba - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano batte per 3-0 con una prova a 5 stelle l’Eurotek Laica UYBA in Gara-2 dei quarti di finale dei play-off Scudetto, chiudendo sul 2-0 la serie contro le farfalle alla E-Work Arena. Tredici è il numero di serata: le gialloblù conquistano la tredicesima semifinale Scudetto nella Serie A1 Tigotà, traguardo che le Pantere hanno sempre centrato nella propria storia; 13 è anche il numero di muri di squadra che basta alle ragazze di coach Santarelli per controllare la partita da capo a coda. Per la quarta volta consecutiva, la Prosecco DOC si gioca un posto alle finali Scudetto contro l’Igor Gorgonzola Novara, serie che partirà a partire del week-end del 14 e 15 marzo.

L’MVP va ancora a Isabelle Haak, già premiata come migliore in campo in Gara-1, 18 punti segnati con il 65% in attacco e 3 muri; capitan Wolosz guida una manovra con oltre la metà dei colpi a punto (47 su 85, attorno al 55% di efficienza), mentre De Gennaro ha il 100% di positiva in tutte le ricezioni del suo incontro. Lato Busto Arsizio, l’unica in doppia cifra è l’eterna Gennari (10), una delle ex dell’incontro.

Per il match, coach Daniele Santarelli ritrova Cristina Chirichella nel suo starting six: gioca lei al centro con Fahr, capitan Wolosz e Haak compongono la diagonale, Sillah e Zhu sono le schiacciatrici, De Gennaro è il libero. Non convocate l’infortunata Munarini e Gabi, che resta a Conegliano curare la botta al costato subita in Gara-1. Dall’altra parte, coach Barbolini scegli Seki al palleggio, Obossa opposta, Battista e Gennari posti 4, Eckl e Torcolacci al centro e Pelloni libero.

Le Pantere alzano il muro tre volte per prendere il largo nel primo set: granitiche di seguito Sillah, Chirichella (4 punti nel primo set al ritorno in campo) e Wolosz (3-8). Sillah apparecchia con il bagher rovesciato un grande punto a Zhu, Torcolacci si accende, ma la Prosecco DOC allunga ancora con un colpo tagliato di Haak (9-17). Dopo due aces di fila di Obossa le gialloblù non si scompongono, Haak segna di rapina e mura (15-24), Zhu scrive lo 0-1 alla seconda chance (16-25).

Dopo uno scambio interminabile, Haak se la cava con un palleggio da ferma che piove sulla linea (0-3), poi da servizio graffia e provoca una ribattuta facile per Zhu (4-8). Dopo qualche errore in attacco, le Pantere si rilanciano nel secondo set con Sillah (11-15), Scognamillo e Daalderop debuttano rinforzando la seconda linea, in mezzo al mani out di Diouf ci sono 4 colpi delle centrali gialloblù ingaggiate da capitan Wolosz (17-24, 3 centri nel set per Fahr con il 100% in attacco e 1 muro): Haak capitalizza subito, 0-2 sul 17-25.

Monologo gialloblù in avvio di terzo set, murano Zhu e Chirichella (1-6, cinese da 5 gettoni nel set), Wolosz imita le compagne e serve Zhu che si inventa il 2-9. Le Pantere si sciolgono sempre di più, Fahr e Chirichella sbarrano la strada all’UYBA e Haak è accademica con il pallonetto (8-16). Ewert e Adigwe entrano per il definitivo cambio di passo (9-18), chiudono in campo anche Scognamillo e Daalderop: Meme graffia (10-22), il matchpoint arriva su un errore avversario che vale il 15-25.

I protagonisti-

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba)- « Sappiamo che per giocare alla pari con Conegliano noi dobbiamo esprimere la nostra miglior pallavolo, oggi per diversi momenti non lo abbiamo fatto e quindi Conegliano ha avuto vita più agevole rispetto a domenica. Ci si poteva forse aspettare qualcosa di più questa sera, ma l'Imoco a partire dal terzo set del PalaVerde ha trovato le giuste contromisure al nostro gioco e anche oggi ha confermato la sua superiorità ».

Cristina Chirichella (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Siamo contentissime del risultato, passare i quarti il nostro obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Abbiamo mostrato una bella pallavolo, ci godiamo questa qualificazione in semifinale. Arriverà un altro periodo intenso con gare secche, potremo allenarci e recuperare bene con una settimana senza partite davanti ».

Il tabellino-

UROTEK LAICA UYBA - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (16-25 17-25 15-25) –

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 1, Battista 4, Torcolacci 5, Obossa 8, Gennari 10, Eckl 2, Pelloni (L), Booth 2, Diouf 2, Metwally 2, Parra, Boldini (L), Parlangeli, Schmit. All. Barbolini. PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Sillah 7, Fahr 7, Haak 17, Zhu 13, Chirichella 11, De Gennaro (L), Daalderop 1, Adigwe 1, Lubian, Ewert, Scognamillo. All. Santarelli.

ARBITRI: Cavalieri, Saltalippi.

Durata set: 22', 27', 23'; Tot: 72'.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Conegliano)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano

Una Numia Vero Volley Milano da sogno stacca il pass per le Semifinali Scudetto. Spettacolare prestazione per la formazione di coach Lavarini che, guidata da una eccellente Paola Egonu a segno con 24 punti e da Anna Danesi implacabile a muro, ripete il risultato di Gara 1 e si aggiudica con il punteggio di 0-3 (20-25; 19-25; 22-25) anche il secondo atto dei Quarti di Finale Play Off contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Dopo la super prestazione di domenica, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro le ragazze di coach Lavarini – grazie all’ottimo lavoro nella fase di muro difesa e ad un servizio incisivo – si sono rese autrici di una prova di livello che ha regalato loro l’accesso alla Semifinale dei Play Off Scudetto, dove incontrerà la vincente del Quarto di Finale tra Scandicci e Bergamo.

Fase di studio in avvio di partita per Milano che al giro di boa ha spezzato gli equilibri e con Paola Egonu – protagonista della prima frazione con 11 palloni messi a terra – si è aggiudicata il primo parziale. Stesso copione nel set successivo: a salire in cattedra è la centrale Anna Danesi, premiata MVP del match con 11 punti di cui 5 monster block. Ben supportata dal lavoro in difesa delle sue compagne, ha portato le sue sullo 0-2. Terzo parziale in salita per la Numia che in avvio ha subìto gli attacchi di Bici (top scorer delle neroverdi con 13 punti), ma l’invalicabile muro meneghino (13 punti in questo fondamentale) ha bloccato il tentativo di rientro delle Tigri. Grande prova di tutta la squadra questa sera, con le ragazze chiamate in causa dalla panchina che hanno dato un apporto positivo nei momenti decisivi della sfida.

Archiviata la pratica Vallefoglia è ora tempo di Europa per la Numia: martedì 10 marzo alle ore 20.00 le ragazze di coach Lavarini saranno impegnate sul campo dell’Allianz Cloud per la gara di andata dei Quarti di Finale di CEV Champions League. Avversarie delle rosablu le turche del VakifBank Istanbul.

Le padrone di casa della Megabox scendono in campo con Bartolucci in cabina di regia e Bici sulla sua diagonale e Giovannini e Ungureanu in posto quattro. Al centro la coppia Candi-Butigan; libero De Bortoli. Milano conferma il sestetto di Gara 1 con la diagonale Bosio-Egonu, le schiacciatrici Piva e Lanier e la coppia di centrali Danesi-Kurtagic. Guida la seconda linea il libero Fersino.

Partenza sprint per Milano che, con Egonu, vola sul 2-8 che costringe la panchina di casa al time-out; al rientro in campo la Megabox risponde e con Butigan accorcia le distanze (6-9). Mantiene quattro lunghezze di vantaggio la Numia, ma Vallefoglia non ci sta e con il mani out di Giovannini si riporta a contatto (12-13). Il servizio di Candi (2 ace consecutivi) mette in difficoltà la seconda linea di Milano (15-15) e il set prosegue punto a punto. A far registrare altri due ace consecutivi è ora Paola Egonu che riporta avanti le sue sul 17-20. Sul finale sale in cattedra Vero Volley che con Egonu chiude 20-25.

A spezzare l’equilibrio in avvio di secondo set è il break di Milano che con il monster block di Piva va a +2 (4-6). Coach Pistola prova subito ad interrompere la corsa della Numia e inserisce Omoruyi su Ungureanu. Funziona tutto alla perfezione per la Vero Volley che, con un ottimo lavoro a muro e in difesa, trova l’allungo che vale l’8-13 ed è sospensione per le padrone di casa. Bici prova a tenere vive le sue, ma Milano – ancora una volta grazie al muro – scappa sul 14-18. Il muro di Butigan permette alle sue di dimezzare il divario (19-21) ma gli ace di Danesi mettono la parola fine sul secondo set (19-25).

Allungo Vallefoglia ad inizio terzo set, con le Tigri che sul 9-7 trovano il primo vantaggio della partita. Milano rimane a contatto e il parziale prosegue con un botta e risposta, ma è la Megabox ad avere il cambio palla a favore. Le neroverdi continuano a condurre (15-13) e la panchina della Vero Volley chiama in causa Pietrini, subentrata su Lanier. La Numia subisce il gioco delle avversarie che con Bici volano sul 17-20. Egonu e compagne non sono intenzionate a farsi scappare il set: le milanesi trovano prima la parità (20-20) e poi, con Akimova, il sorpasso sul 21-22. È la capitana Paola Egonu a chiudere la pratica 22-25 e a regalare alle sue la Semifinale Scudetto.

I protagonisti-

Chiara De Bortoli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « C'è tanto rammarico da parte nostra, loro hanno giocato una buona partita e noi abbiamo messo a posto qualche cosa rispetto a gara uno. Ci dispiace soprattutto perché queste due partite non rispecchiano la stagione che abbiamo fatto, che è stata molto positiva. Volevamo dare di più in questi play-off, del resto è stato un anno compplicato e fitto di partite ».

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Siamo molto contente. Giocare in questo palazzetto è molto difficile e lo avevamo già sofferto durante la Regular Season. Vincere qui mi rende molto orgogliosa di tutte noi. Abbiamo offerto una prestazione molto concreta soprattutto nei primi due set in muro e difesa, mentre nel terzo parziale abbiamo sofferto un po'. Nel corso della stagione la nostra squadra è maturata tanto e credo che questa sera si sia visto: nei momenti di difficoltà siamo rimaste lì con la testa e abbiamo fatto un paio di difese che ci hanno permesso di portare a casa la partita. Ora testa alle Semifinali. Siamo molto cariche e vogliamo fare bene: speriamo di continuare su questa strada ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (20-25 19-25 22-25) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Ungureanu 2, Candi 11, Bici 13, Giovannini 5, Butigan 8, Bartolucci, De Bortoli (L), Omoruyi 5, Mitkova (L), Laza'ro Castellanos, Stoyanova, Thokbuom, Carletti, Feduzzi. All. Pistola.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 7, Bosio 1, Lanier 5, Danesi 11, Egonu 24, Piva 10, Fersino (L), Akimova 2, Pietrini 1, Cagnin, Sartori, Modesti (L), Gelin, Miner. All. Lavarini. ARBITRI: Canessa, Brunelli.

Durata set: 23', 23', 26'; Tot: 72'.

MVP: Anna Danesi (Numia Milano

Spettatori: 2733

I RISULTATI DI GARA 2 DEI QUARTI DI FIANLE-

Eurotek Laica Uyba - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (16-25, 17-25, 15-25);

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara 2-3 (20-25, 25-22, 25-21, 18-25, 16-18);

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Milano 0-3 (20-25, 19-25, 22-25);

Bergamo - Savino Del Bene Scandicci Si gioca domani Ore 20.00