Playoff Challenge: Cuneo fa il bis contro la Omag

CERVIA (RAVENNA)- Secondo successo nel Playoff Challenge Cup per la Honda Cuneo Granda Volley che batte per seconda volta la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, imponendosi 0-3 (10-25 14-25 24-26) a Cervia, trovando la quarta vittoria consecutiva e salendo a sei punti nel proprio sentiero europeo.

Il primo set vede le Gatte sugli scudi: 5-8 in avvio. Da qui le biancorosse spingono forte sul gas, allungando addirittura sul +11 (5-16). Nel finale non c’è storia: Cuneo gestisce e si prende il primo parziale 10-25.

Avvio di secondo set a senso unico: Gatte avanti 2-8. Le padrone di casa provano a rientrare nel cuore del parziale, ma Cuneo non è dello stesso avviso: +6 (10-16). Nel finale le biancorosse cambiano marcia e ricalcano la prestazione del primo set: 14-25.

Il terzo parziale regala spettacolo, ma è sempre Cuneo a partire meglio: 3-8. Le Zie iniziano però una lenta rimonta, che le porta prima sul -6 (10-16) e poi sul -3 (17-20). Così le romagnole agganciano le biancorosse a quota 23, ma le Gatte hanno una marcia in più: 24-26 e 0-3.

I protagonisti-

Fabio Tisci (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley )- « È una bella vittoria, la quarta di fila, che ci porta a sei punti in questo girone di qualificazione alla Challenge Cup, Faccio tanti complimenti alle ragazze per la partita e per il gioco che stiamo esprimendo. Ora affronteremo due squadre, sulla carta, più attrezzate, ma c’è comunque tanta voglia di continuare in questa direzione ».

Il tabellino-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 0-3 (10-25 14-25 24-26) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 2, Wilson 1, Nicolini 2, Bracchi 5, Caruso 2, Brancher 8, Tellone (L), Piovesan 7, Kochurina 4, Parini 2, Ortolani 1, Panetoni (L). All. Bellano.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile, Pucelj 11, Koulisiani 8, Diop 6, Rivero 7, Keene 11, Bardaro (L), Pritchard 8, Cecconello 4, Marring 3, Allaoui, Magnani (L), Atamah. All. Tisci.

ARBITRI: Cecconato, Armandola.

Durata set: 20', 20', 31'; Tot: 71'.

MVP: Masa Pucelj (Honda Cuneo Granda Volley)