Play Off Challenge: la Omag sbanca il campo di Vallefoglia

CERVIA (RAVENNA)- Una vittoria perentoria per 1-3 (20-25 25-27 25-22 22-25) in casa Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, nella seconda giornata dei Play Off Challenge, proietta la Omag-MT S.G-In Marignano a pieno titolo nella la lotta per un posto in Europa. Le ragazze di Bellano, nonostante le assenze, si sono rese protagoniste di una prestazione convincete che le ha condotte alla vittoria. Kochurina e socie hanno tenuto in pugno la partita dall’inizio alla fine, gettando in campo una maggiore voglia di vincere. La Megabox non ha demeritato, facendo il possibile per rispondere ai tentativi di fuga delle ospiti, con una formazione nella quale naturalmente sono restate fuori alcune atlete del sestetto titolare, e poi via via anche le altre. Mvp Elizaveta Kochurina (17 punti con 12/14 dal campo, 4 muri e un ace), tra le tigri molto bene Butigan con 18 punti (13/24 e 5 muri).