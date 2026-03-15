Play Off: Conegliano non muore mai, rimonta e batte Novara

VILLORBA (TREVISO)- Gara 1 delle semifinali play-off Scudetto della Serie A1 Tigotà entra dritta nella storia: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, sotto 0-2 al Palaverde, rimonta e vince al tie-break contro la Igor Gorgonzola Novara. Le Pantere hanno mille vinte e si prendono il primo pezzo di una serie al meglio delle 5, Zhu Ting è protagonista totale di una serata che ha chiuso lei con il matchpoint del 15-12 al quinto set, il suo tabellino recita 21 punti e 3 muri; per le zanzare, prestazione da urlo di Tatiana Tolok, 34 punti. Gara 2 si gioca al Pala Igor di Novara, appuntamento a sabato 21 marzo alle ore 21.15.

Prima del fischio d’inizio, standing ovation per Monica De Gennaro, premiata miglior giocatrice del 2025 da Volleyball.it; e coach Daniele Santarelli sceglie lei come libero del suo 6+1, capitan Wolosz in regia, Haak opposta, Zhu e Sillah schiacciatrici, Fahr e Chirichella al centro. Per le zanzare, coach Lorenzo Bernardi opta per Cambi-Tolok nella diagonale, Ishikawa e Alsmeier posti 4, Bonifacio e Baijens al centro, Leonardi libero.

Dopo i primi scambi interlocutori, le Pantere sgasano grazie al servizio di Haak che frutta un ace e disturba la ricezione ospite, Zhu mura per il primo punto break (10-8). Fahr imita la superstar cinese, che poi si mette in proprio da posto 4 (17-15): Scognamillo esordisce nel match in seconda linea, Haak chiude uno scambio mozzafiato (19-17, 7 punti con il 50% in attacco per la svedese). Tolok capitalizza per ristabilire la parità, Herbots sfrutta la sua chance e Novara è davanti (22-25): Haak spegne il primo set point, Novara passa subito dopo (23-25).

Chirichella segna dal palleggio e Fahr mura, primi squilli delle centrali nel secondo set (4-4, 7 punti e 2 muri per una solidissima prova di Cristina). Novara è più efficace in attacco in questa fase (6-10). La Prosecco DOC si rimbocca le maniche e di forza si riprende con Zhu e il muro di Chirichella (6 punti con l’85% in attacco nel parziale per la cinese), Tolok sforna tre ace e inverte il trend (9-14). Sillah carica a tutto braccio (13-15), con Tolok Novara ritrova un buon margine (14-19): Adigwe entra e garantisce un servizio formidabile, le Pantere si ricompattano e tornano sul pari (21-21, 5-0 parziale), nell’equilibrio finale la spunta Novara di misura (23-25).

Avvio incoraggiante di marca gialloblù nel terzo (5-2), Zhu e Chirichella protagoniste anche del nuovo strappo che culmina con l’ace di Haak (11-4, 25 punti con 3 aces e 3 muri per l’opposta). Sillah segna nella polvere (13-5, 4 punti nel set) e si ripete dopo una grande difesa di Scognamillo (16-7): Haak mantiene il margine rassicurante (19-11), le Pantere restano con fame nella partita e chiudono con il muro della svedese (25-15).

Torna l’equilibrio nel quarto set, Zhu si fa notare segnando anche con il servizio (6-5, 7 punti con il 71% e 1 muro), Fahr trova le mani del muro sul primo tempo (10-10), la cinese firma un nuovo sorpasso (12-11). Haak firma un punto break (14-12), Scognamillo fa rifiatare Zhu mentre Tolok è tornata a caricare (17-14). Zhu è sempre protagonista (19-17), è un ping-pong di cambi palla, Wolosz strappa d’energia un punto sotto rete (23-21): si va ai vantaggi, Zhu pianta un chiodo sul muro e manda tutti al tie-break (26-24).

Lo spettacolo continua nel quinto set: muro di Haak e Fahr (3-2, 10 punti e 3 muri per la centrale), Zhu resta un fattore da posto 4, così come Tolok, sul cambio campo il punteggio è 8-7. De Gennaro arriva ovunque, le Pantere conquistano un punto break (10-8). Le Pantere resistono così e si regalano un matchpoint, Zhu spinge ancora e la rimonta è completa (15-12).

I protagonisti-

Zhu Ting (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sono felice per la vittoria di squadra, abbiamo cominciato a spingere, lavorando duramente con energia per ribaltare il risultato. All'inizio abbiamo sprecato tanto, ma ci siamo riprese dando il nostro massimo per vincere una partita difficile ».

Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)- « C'è rammarico per la sconfitta, perché la sensazione con cui usciamo dal campo è che ci siamo lasciate scivolare tra le mani quelle occasioni che abbiamo avuto per chiuderla e conquistare il primo atto di questa sfida. Di contro, c'è tanto orgoglio per la prestazione, ora torniamo in campo con la consapevolezza ulteriormente rafforzata di essere vicine a loro e di poter lottare a testa alta per compiere l'impresa ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (23-25 23-25 25-15 26-24 15-12) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Haak 25, Zhu 21, Chirichella 7, Wolosz 2, Sillah 14, Fahr 10, De Gennaro (L), Forte (L), Daalderop, Adigwe, Lubian, Ewert, Scognamillo, Braga Guimaraes. All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Tolok 34, Ishikawa 1, Baijens 5, Cambi 1, Alsmeier 7, Bonifacio 8, Leonardi (L), Herbots 10, Mims 4, Carraro 1, Squarcini 1, Melli, De Nardi (L), Van Avermaet. All. Bernardi.

ARBITRI: Verrascina, Puecher.

Durata set: 27′, 30′, 26′, 31′, 18′; Tot: 132′.

MVP: Ting Zhu (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Spettatori: 5230.