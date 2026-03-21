Playoff Challenge: Prima vittoria per Bergamo, superata la Omag al tie break

TREVIGLIO (BERGAMO)- Primo squillo nei Playoff Challenge per Bergamo , che nel Girone B supera al tie-break Omag-MT San Giovanni in Marignano 3-2 (22-25 25-17 17-25 25-19 15-8) al termine di una sfida lunga, intensa e ricca di capovolgimenti. Una vittoria costruita con pazienza e lucidità, in cui la formazione lombarda ha saputo crescere alla distanza, facendo valere maggiore precisione nei momenti chiave e un rendimento superiore nel fondamentale del muro.

L’avvio è all’insegna dell’equilibrio, con scambi lunghi e continui cambi di inerzia. Nel primo set è però San Giovanni a trovare lo spunto decisivo nel finale: sul punto a punto, è Bracchi a firmare il break che consente alle romagnole di chiudere 25-23 e portarsi avanti nel conto dei parziali. La risposta di Bergamo arriva nel secondo set, dove le lombarde alzano progressivamente il livello offensivo. Dopo una fase iniziale equilibrata, è Mlejnkova a spaccare il parziale con una serie di attacchi vincenti che valgono il +6 (17-11) e poi il +8 (20-12). Da lì in avanti il set scorre senza ulteriori scossoni, con Bergamo che ristabilisce la parità. Nel terzo parziale torna a farsi preferire San Giovanni, che trova continuità con Piovesan e Ortolani, costruendo un margine importante già nella fase centrale (13-22). Il finale è una formalità per le ospiti, che chiudono 17-25 e si riportano avanti nel match.

Il quarto set è nuovamente una battaglia, con diversi capovolgimenti di fronte e grande equilibrio fino alle battute decisive. Qui emerge la maggiore solidità di Bergamo, che trova l’allungo con Weske e Mlejnkova, capaci di incidere sia in attacco sia nei momenti di break. Il 25-19 rimanda tutto al tie-break. Nel quinto set, come spesso accade in queste sfide, è la gestione dei dettagli a fare la differenza. Bergamo parte meglio: Meli firma il primo allungo (7-5), poi è ancora Weske a scavare il solco decisivo con il 10-6. San Giovanni accusa il colpo e perde anche Nardo, fino a quel momento tra le più efficaci. Le lombarde gestiscono con ordine e chiudono 15-8, portando a casa un successo prezioso.

A fare la differenza è soprattutto il rendimento a muro: Bergamo chiude con 16 punti nel fondamentale contro i 7 di San Giovanni, oltre a una maggiore efficienza complessiva in attacco. Sul piano individuale spicca Weske, top scorer con 19 punti, ben supportata da Mlejnkova, MVP dellla sfida da subentrata nel secondo set e decisiva con i suoi attacchi (16). Per San Giovanni non bastano i 13 punti di Piovesan e i 12 di Nardo, protagonista soprattutto nella prima parte di gara.

I protagonisti-

Michaela Mlejnkova (Bergamo)-« E ’ stata una partita difficile, abbiamo fatto fatica a trovare il nostro ritmo e ci siamo trovate a inseguire. L’importante è che sia finita bene e che siamo riusciti a prenderci la vittoria ».

Il tabellino-

BERGAMO - OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 3-2 (22-25 25-17 17-25 25-19 15-8) –

BERGAMO: Bolzonetti 14, Strubbe 13, Weske 19, Mosser 1, Manfredini 4, Carraro 4, Armini (L), Mlejnkova 16, Meli 8, Cese Montalvo 2, Micheletti, Ferrario (L), Kipp, Eze. All. Cervellin.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 12, Kochurina 2, Nicolini 3, Bracchi 9, Parini 9, Brancher 3, Tellone (L), Piovesan 13, Ortolani 8, Wilson 4, Caruso 1, Panetoni (L). All. Bellano. ARBITRI: Scotti, Serafin.

Durata set: 25', 25', 24', 23', 14'; Tot: 111'.

Mvp: Michaela Mlejnkova (Bergamo)