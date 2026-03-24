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Play Off: Conegliano è la prima finalista

Play Off: Conegliano è la prima finalista

Le pantere chiudono i conti con Novara imponendosi 3-1 (18-25 25-20 28-26 25-23) in Gara 3. Le igorine vendono cara la pelle, vincono il primo set, poi devono arrendersi sotto i colpi di Fahr e socie che conquistano la decima finale scudetto
5 min
TagsProsecco DocIgor GorgonzolaPlay Off

VILLORBA (TREVISO)- Finale Scudetto è sinonimo di Prosecco DOC Conegliano. Le Pantere si impongono di forza in una tesissima gara 3 e in quattro set piegano la resistenza dell’Igor Gorgonzola Novara, chiudendo la serie sul 3-0. Si tratta della 10a finale Scudetto della storia del club, l’ottava di fila. Le “gemelle” Gabi e Haak toccano entrambe quota 20 punti, ma le Pantere emergono con i muri, 9 di squadra. La Prosecco DOC attende di conoscere il nome dell’avversario che uscirà dalla serie fra Savino del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano, attualmente le meneghine sono avanti 0-2 in attesa di Gara 3 di domani.

Coach Daniele Santarelli schiera Wolosz al palleggio, Haak opposta, Gabi e Daalderop schiacciatrici, Fahr e Chirichella sono le centrali, De Gennaro è il libero. Dall’altra parte, coach Bernardi sceglie Cambi-Mims per la diagonale, Ishikawa e Alsmeier sono le bande, Bonifacio e Squarcini le centrali, De Nardi è il libero.

Nel primo set Alsmeier fissa il primo break con il servizio (0-2), le Pantere restano vicine giocando una buona pallavolo (vedi il 6-7 di Fahr dopo una gran difesa di De Gennaro), ma Novara costruisce le sue sicurezze su Mims (6-9) e Squarcini (9-13). Gabi e il muro di Haak scuotono il Palaverde (13-17), Sillah entra e impatta subito (16-19): l’Igor vince il braccio di ferro allungando nel finale, l’ace di Herbots fissa lo 0-1 (18-25).

La Prosecco DOC entra in veramente in partita ripartendo dalle difese di Gennaro, c’è un parziale di 5-0 acceso da Haak e sublimato dal muro di Fahr per il 12-9. Haak prende le misure anche a servizio (16-12), Gabi sale in cattedra: 4 punti di fila della brasiliana (22-15, 6 punti con il 66% in attacco nel parziale), Baijens ferma l’inerzia anche con il servizio (23-19), poi Sillah manda tutti al terzo set (25-20).

Pantere forti di una buona inerzia: Fahr mura per un break immediato, dopo un errore ospite il punteggio scrive 6-2. Fahr mura ancora dopo la reazione Novara firmata Cambi (12-8), Wolosz si mette in proprio (15-12). Coach Santarelli varia inserendo Adigwe a servizio, l’opposta si farà trovare pronta in difesa (17-14); Squarcini mura e Novara torna lì, Haak ha altre idee (19-17). Pantere imprecise e Novara passa avanti, Squarcini mura e regala alle ospiti la chance del sorpasso, Gabi annulla due set point (25-25). Wolosz e compagne si armano di forza e pazienza, i punti decisivi sono di Fahr e Haak a pelo di rete (28-26, 9 punti per la svedese nel parziale con il 66% in attacco).

Il quarto set si stappa con lo scambio mozzafiato che porta al 6-8 ospite, poi Gabi fa esplodere il mulinello e Fahr respinge a muro (8-8). Novara spezza l’equilibrio con Herbots (12-14), Baijens ha ancora un servizio vincente in canna (16-19): Ewert impatta con un buon turno a servizio, Gabi sancisce un nuovo pareggio a quota 21. Finale ancora tesissimo, Pantere ciniche: Fahr mura per il 25-23 che vale il definitivo 3-1. La centrale campionessa olimpica è l’MVP, 14 punti con 5 muri nel match.

I protagonisti-

Sarah Fahr (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Novara ha giocato una partita incredibile in difesa, ci hanno fatto spazientire perché non lasciavano cadere un pallone per terra in difesa. Poi abbiamo reagito, siamo in finale Scudetto, è quello che volevamo: siamo arrivati in fondo in Champions e in campionato, adesso viene il bello ».

Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono davvero triste, sarebbe stato bello riuscire a conquistare una partita e tornare a giocarci la serie a Novara. Credo che questa sera abbiamo avuto anche delle buone occasioni, senza riuscire a concretizzarle. Certo non era facile, per il valore delle nostre avversarie e anche per l'assenza di Tolok che è una giocatrice importante per noi. Ciò detto, sono orgogliosa del lavoro svolto: questa squadra ha messo in campo tutto quello che aveva ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (18-25 25-20 28-26 25-23) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 1, Braga Guimaraes 20, Fahr 14, Haak 20, Daalderop 2, Chirichella 7, De Gennaro (L), Sillah 7, Adigwe, Munarini (L), Lubian, Ewert, Scognamillo, Zhu. All. Santarelli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Alsmeier 13, Bonifacio 1, Mims 7, Ishikawa 14, Squarcini 6, Cambi 2, De Nardi (L), Herbots 13, Baijens 9, Melli, Costantini, Carraro, Leonardi (L), Van Avermaet. All. Bernardi.

ARBITRI: Pozzato, Papadopol

Durata set: 23', 29', 30', 30'; Tot: 112'.

MVP: Sara Fahr (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 5280.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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