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Play Off Challenge: Chieri batte la UYBA e resta sola in vetta del Girone A

Play Off Challenge: Chieri batte la UYBA e resta sola in vetta del Girone A

Terza vittoria da tre punti della squadra di Negro che regola 3-0 (28-26 25-16 25-21) le bustocche soffrendo soltanto nel primo set
5 min
TagsReale MutuaEurotek

CHIERI (TORINO)- Terza vittoria da 3 punti per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nei Playoff Challenge Cup. Al PalaFenera con una buona prova collettiva le biancoblù superano 3-0 l’Eurotek Laica Uyba e arrivano a punteggio pieno al giro di boa della fase a gironi, prime con 3 punti in più e una partita in meno di Firenze.
Tornate al sestetto titolare, le ragazze di Negro trovano resistenza nella Uyba soprattutto nel primo set che vincono 28-26 dopo aver annullato due palle set alle ospiti. Nella seconda frazione Chieri va in progressione aggiudicandoselo 25-16, mentre il terzo, già segnato sul 12-5, termina 25-21.
Top scorer Nervini e Nemeth con 14 punti, seguite da Dervisaj (10). Il premio di MVP va a Ilaria Spirito.

Nel primo set sul 7-7 si registra il primo +2, lo ottiene Busto grazie all’attacco di Battista e al tap-in ancora di Battista su incisivo servizio di Seki. Il vantaggio ospite cresce a 3 punti quando Nervini piazza fuori un pallonetto da posto 4 (8-11). Un muro di Cekulaev e un mani-out di Nervini riportano Chieri a -1 (12-13). Il primo tempo fuori di Alberti riporta al Uyba a +3 (13-16) e Negro chiama il primo time-out. Dopo il 14-18 di Battista entrano Antunovic e Dambrink per mezza rotazione. Nervini in attacco e Dervisaj a muro firmano il 19-20 e stavolta è Barbolini a fermare il gioco. Al rientro in campo Obossa sblocca Busto (19-21), ma poi l’opposto sbaglia la battuta (20-21). Un altro errore, in attacco, di Torcolacci, consegna alle biancoblù il 21-21. Sul 23-23 Battista guadagna la prima palla set, annullata da Nemeth (24-24). Seguono il 24-25 di Tortolacci, il 25-25 di Nemeth e il muro di Cekulaev su Gennari che dà il primo set point a Chieri, vanificato dal servizio lungo di Nemeth. La seconda palla set conquistata da Nervini è quella buona: Obossa non chiude e il contrattacco di Nemeth vale il 28-26. Proprio Nemeth svetta nelle statistiche del primo parziale con 7 punti e il 77% in attacco.

Nel secondo parziale sul 3-3 Chieri piazza un parziale di 5-2 con Cekulaev, Dervisaj e Nemeth che spinge Barbolini a fermare il gioco sull’8-5. Un bellissimo scambio chiuso da Nervini dà a Chieri il +4 (11-7). Poco dopo le biancoblù allungano un altro po’ grazie agli errori in attacco di Obossa (14-9) e Battista (17-11) e la piazzata di Nervini (18-11). Nel finale le ragazze di Negro gestiscono in assoluta tranquillità e chiudono 25-16 alla prima palla set con Nervini.

Nel terzo set sul 4-4 l’attacco vincente di Dervisaj manda sulla linea dei 9 metri Cekulaev che con un’incisiva battuta propizia un break a 11-4 (muro di Van Aalen). Diouf sblocca Busto che con un parziale di 4-0 risale da 14-7 a 14-11 (muro di Gennari). Nemeth interrompe la rimonta della Uyba che poi con due errori in attacco regala il 17-11. Nel finale pur con un po’ di tira e molla le chieresi si mantengono sempre a distanza di sicurezza e, guadagnate quattro palle match con Nemeth, fanno scendere i titoli di coda sul 25-21 con Nervini.

I protagonisti-

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri)- « Sappiamo che la prossima settimana ci aspetta una finale importantissima, da qui l'alternanza dei sestetti, per una questione di rotazione e gestione delle risorse. Oggi per noi era importante fare 3 punti e mettere una buona distanza fra noi e Busto. Con questa vittoria facciamo un passo deciso verso l'altro obiettivo di fine stagione: la finale di questi Playoff Challenge ».

Alessia Gennari (Eurotek Laica Uyba)- « Oggi si è vista una grossa superiorità di Chieri, soprattutto negli ultimi due set. Peccato per il finale del primo parziale, perché eravamo partite bene, con pochi errori, riuscendo a tenerle sotto per gran parte del set. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti: Chieri ha un gioco molto veloce e se non riusciamo a spostarla un pochino in ricezione diventa difficile riuscire a giocarci alla pari. Grandi complimenti alle nostre avversarie stasera ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - EUROTEK LAICA UYBA 3-0 (28-26 25-16 25-21) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 10, Alberti 6, Nemeth 14, Nervini 14, Cekulaev 8, Van Aalen 3, Spirito (L), Dambrink 3, Arbore, Bah, Bonafede (L), Ferrarini, Degradi, Antunovic. All. Negro.

EUROTEK LAICA UYBA: Eckl 4, Seki, Battista 9, Torcolacci 5, Obossa 9, Gennari 12, Pelloni (L), Diouf 5, Schmit 1, Booth, Parra, Boldini (L), Parlangeli, Metwally. All. Barbolini.

ARBITRI: Clemente, Simbari.  

Durata set: 27', 21', 27'; Tot: 75'.

MVP: Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)

LA CLASSIFICA-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 9, Il Bisonte Firenze 6, Cbf Balducci Hr Macerata 4, Eurotek Laica Uyba 2.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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