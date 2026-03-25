Play Off: Scandicci riapre la serie, sconfitta Milano in Gara 3

FIRENZE- La Savino Del Bene Scandicci riapre la serie delle semifinali scudetto contro la Numia Milano imponendosi 3-1 (25-21 24-26 25-22 25-20) in Gara 3. Prova d'orgoglio e di sostanza per Antropova e socie che, con le spalle al muro, hanno sciorinato una prestazione di notevole livello rinviando tutto Gara-4!

Nella serata del ritorno in campo di Maja Ognjenovic, le ragazze di coach Gaspari hanno ritrovato sin dai primi scambi il proprio buon gioco, imponendosi nella prima frazione grazie ad una super Caterina Bosetti (80% di efficienza in attacco nel set).

Nel secondo parziale il copione è il medesimo, con la Savino Del Bene Volley in controllo sino al 24-21 quando, sul turno al servizio di Bosio, le ospiti riescono a rimontare e chiudere in proprio favore ai vantaggi (24-26).

In parità nel computo set, le due formazioni giocano ancora in equilibrio ma, con grande decisione, Antropova prende per mano le sue e con 9 punti personali riporta la Savino Del Bene Volley avanti (25-22). L’ultimo parziale, l’unico in cui Egonu e compagne sono partite in netto vantaggio, ha poi sorriso ancora alle padrone di casa che, una volta ricucito il gap, hanno avuto la meglio alla distanza (25-20).

Magistrale la prova offensiva di Ekaterina Antropova capace di segnare 35 punti, con 3 muri e 3 ace, risultando Top Scorer e MVP dell’incontro. In doppia cifra per le toscane anche Skinner (12), Bosetti (11) e Nwakalor (10). Per le ospiti, 27 i punti di Egonu, supportata da Piva (15) e Kurtagic (8).

Tra le mura casalinghe, la Savino Del Bene Volley ha ritrovato la propria efficacia a muro (10 block vincenti contro i 7 di Milano) e al servizio (4-2) oltre a registrare numeri superiori nella fase d’attacco (48%-43%), mentre in ricezione le meneghine sono risultate più precise (58%-62%).

La vittoria di questa sera prolunga, dunque, l’avventura della squadra toscana nei Play Off Scudetto: Maja e compagne torneranno in campo domenica 29 marzo alle ore 20:30 all’Allianz Cloud di Milano per provare a portare la serie a Gara-5.

Per Gara-3 di Semifinale Scudetto, coach Gaspari propone il sestetto formato dalla rientrante Ognjenovic in regia e Antropova nel ruolo di opposta, la coppia Bosetti e Skinner come schiacciatrici con al centro Weitzel e Nwakalor. Il libero è Castillo.

La Numia Vero Volley Milano scende in campo con la diagonale Bosio-Egonu, in posto 4 Piva e Lanier mentre come centrali Danesi e Kurtagic. Il libero è Fersino.

Avvio positivo per la Savino Del Bene Volley con Bosetti (1-4). Il mani-out di Antropova è efficace per il +5 delle toscane (10-5), in allungo nella parte centrale di set grazie alle conclusioni delle proprie attaccanti (18-14). Vantaggio confermato dopo il muro di Bosetti su Egonu (22-18) e quattro palle set per le ragazze di Gaspari dopo l’attacco di Antropova. Il block di Bosetti chiude la frazione (25-21).

Nel secondo set ripartono alla grande le biancoblù, trascinate dalla propria opposta (8-4). Il pallonetto di Bosetti è vincente per il 12-9, con l’inerzia del set sempre dalla parte della Savino Del Bene Volley (16-12). L’ingresso in campo di Lanier rinvigorisce le ospiti, consentendo di accorciare le distanze (17-16), ma riescono Maja e compagne a tenere sempre la testa avanti (21-18). L’errore di Egonu regala il set point alle padrone di casa (24-21) ma si gioca fino ai vantaggi, sigillati in favore delle ospiti per 24-26.

Nel terzo set nonostante la partenza sprint per le ragazze di Gaspari, impatta la Numia Vero Volley Milano a quota 7 con Kurtagic. É il primo tempo di Nwakalor a far riallungare le toscane (13-10), capaci di mantenere compatto il proprio vantaggio (18-15). Rimane quattro lunghezze avanti la Savino Del Bene Volley con Nwakalor (22-18), guadagnando in seguito tre palle set dopo la diagonale di Antropova. È la stessa opposta azzurra a portare avanti le biancoblù nel computo set (25-22).

É la Numia Vero Volley Milano a dettare il ritmo nel quarto parziale (4-7). Le conclusioni consecutive di Nwakalor accorciano le distanze tra le formazioni (8-9), in totale equilibrio poi sull’11-11. Nonostante provino la fuga le padrone di casa (15-13), Egonu e compagne tallonano le biancoblù e mettono la freccia con Piva sul 17-18. Due ace consecutivi di Antropova permettono il nuovo allungo (21-19) che si rivela decisivo: l’errore di Egonu fa esplodere il Pala BigMat sul 25-20.

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Era importante riaprire la serie. Parto da un grande grazie a quello che ha fatto Marta Bechis finora, perché ci siamo ritrovati improvvisamente senza la nostra palleggiatrice titolare, la nostra capitana, e Marta ha fatto un lavoro incredibile, gestendo una squadra nella fase delicata dei playoff a cavallo delle sfide di Champions contro Fenerbahçe. Quindi un grandissimo complimento per quello che ha fatto fino adesso, per come ci ha aiutato, e un grandissimo applauso a Maja Ognjenovic. Maja è un mese che non tocca palla: l’ha toccata ieri per la prima volta e oggi sapevamo che forse la precisione sarebbe mancata. A dire il vero è mancata abbastanza poco ed ha giocato con umiltà e voglia di contribuire a riaprire la serie. Questa squadra, a mio avviso, se lo merita per una stagione incredibile. La partita è stata come mi aspettavo, a tratti nervosa. Peccato per il secondo set perché è dipeso da noi stavolta. Lì la squadra ha reagito: quel secondo set poteva darci un bel colpo di grazia, quindi grande merito alla volontà di queste ragazze. Io mi ripeto, sarò anche noioso, ma ho un gruppo stupendo che ogni giorno viene in palestra per cercare di fare uno step in più. E questa squadra, finita la partita, l’ho vista non esultare troppo: ci siamo detti due parole e l’obiettivo è già gara 4. Quindi vogliamo provare a riaprire la serie, sapendo che a Milano ci aspetta un Vero Volley molto, molto aggressivo. Sappiamo che dobbiamo fare qualcosina in più in battuta e in difesa, perché oggi a muro la squadra mi è piaciuta molto, ma in battuta e in difesa si può fare ancora uno step in più, e sarà quello step determinante tra andare a Gara-5 o meno ».

Francesca Bosio (Numia Vero Volley Milano)- « Peccato, credo che oggi non siamo scese in campo con la giusta aggressività. Loro hanno imposto da subito il loro ritmo e noi abbiamo fatto un po’ di fatica in tutti i fondamentali. Mi dispiace perché nel secondo set siamo riuscite a riaprire la partita con una grande prova di carattere e di voglia di portarla a casa. Nel terzo e nel quarto set la gara è rimasta sempre equilibrata, con momenti favorevoli sia a noi che a loro. Oggi abbiamo commesso diversi errori e potevamo sicuramente fare meglio nella fase di muro difesa. Riguarderemo la partita per analizzare ciò che abbiamo fatto bene e su cosa possiamo migliorare in vista di Gara 4 ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-1 (25-21 24-26 25-22 25-20) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Skinner 12, Nwakalor 10, Antropova 35, Bosetti 11, Weitzel 6, Castillo (L), Ruddins, Bechis. Non entrate: Graziani, Mancini, Ribechi (L), Franklin, Bernardeschi. All. Gaspari.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 4, Piva 15, Danesi 6, Egonu 27, Pietrini 3, Kurtagic 8, Fersino (L), Lanier 4, Akimova 2, Sartori, Miner. Non entrate: Cagnin, Modesti (L), Gelin. All. Lavarini.

ARBITRI: Vagni, Salvati.

Durata set: 24', 27', 24', 24'; Tot: 99'.

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Volley)

Spettatori: 2636