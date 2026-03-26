Lorenzo Berrnardi non è più l'allenatore di Novara

NOVARA- Un comunicato scarno e sintetico della società ha sancito ufficialmente il divorzio fra l'Igor Gorgonzola Novara ed il tecnico Lorenzo Bernardi. L'esonero di 'Mister Secolo', che ha guidato la formazione azzurra per tre stagioni, dal 2023 fino al termine di questo campionato, era nell'aria già da tempo. Il suo rapporto con la squadra non era più quello ideale per portare avanti un progetto comune. La società si riserva di scegliere quanto prima il tecnico per la prossima stagione.