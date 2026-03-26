Playoff Challenge: Vallefoglia si prende i tre punti contro Bergamo

PESARO- Un successo da tre punti per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che batte 3-0 (25-22 25-19 25-20) Bergamo e resta in scia della capolista Honda Cuneo in piena corsa per il primo posto del Girone B. La seconda vittoria consecutiva delle biancoverdi è arrivata grazie 13 punti per Era Bici, recuperata dopo la leggera distorsione alla caviglia di domenica a Cuneo, 9 per Giovannini e Omoruyi. Nelle ospiti, che hanno dato spazio a gran parte del proprio organico, 8 punti per Kipp e Mosser e 7 per Meli. Ora la Megabox è a -2 dalla vetta.

I protagonisti-

Chiara De Bortoli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Siamo molto felici, continuiamo a voler far bene fino alla fine, il nostro obiettivo è cercare di arrivare alla finale per la qualificazione alla Challenge. La stagione non è ancora finita, ma sono molto soddisfatta. Sono contenta di come la squadra sta facendo, siamo partite un po’ contratte all’inizio della stagione, ma poi abbiamo fatto un bellissimo campionato. La Challenge Cup era il nostro obiettivo, e fare il giro di campo con la Coppa è stato meraviglioso, ce lo eravamo immaginato prima che ci aggiudicassimo la Coppa: è stato bello vincerla, ma ancora più bello vivere insieme alle mie compagne un percorso bellissimo ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – BERGAMO 3-0 (25-22 25-19 25-20) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci, Omoruyi 9, Candi 8, Bici 13, Giovannini 9, Butigan 7, De Bortoli (L), Ungureanu 4, Laza’ro Castellanos 2, Stoyanova, Mitkova, Thokbuom, Carletti, Feduzzi (L). All. Pistola.

BERGAMO: Carraro 1, Bolzonetti 2, Meli 7, Weske 4, Mlejnkova 6, Manfredini 5, Armini (L), Mosser 8, Kipp 8, Cese Montalvo 1, Eze 1, Micheletti, Strubbe, Ferrario (L). All. Cervellin.

ARBITRI: Brunelli, Cecconato.

Durata set: 43′, 28′, 28′; Tot: 99′.

MVP: Chiara De Bortoli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 300

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B-

Honda Cuneo Granda Volley 8, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 6, Omag-Mt San Giovanni In M.No 4, Bergamo 3.