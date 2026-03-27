Play Off: ultimo treno per Scandicci contro Milano

MILANO -Serviva una Gara 3 concreta e quadrata alla Savino Del Bene Scandicci per pensare di riaprire la Serie di Semifinali Scudetto contro la Numia Vero Volley Milano, avanti 2-0 e apparsa superiore nei primi due confronti. Quella gara è arrivata mercoledì sera: davanti al pubblico amico del Pala BigMat, le ragazze di coach Gaspari si sono dimostrate più lucide nei momenti cruciali dell’incontro vincendo 3-1 e beneficiando dell’oculata regia di Ognjenovic e di un’Antropova devastante da 35 punti.

Così, come accaduto nelle ultime quattro stagioni, anche quest’anno le semifinali dei Playoff Serie A1 Tigotà offriranno una Gara 4. All’Allianz Cloud di Milano domenica 29 marzo alle ore 20.30 (diretta Rai Sport, DAZN e VBTV), le meneghine ritroveranno la spinta dei propri fan per chiudere il confronto e raggiungere la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano in finale per la quarta volta nella loro storia, mentre le toscane faranno di tutto per impattare la Serie e giocarsi il definitivo match point nella Gara 5 prevista a Firenze nel fine settimana pasquale. Gara 5 che, complice anche il cambio di format negli ultimi anni, non si registra in semifinale da oltre dieci anni: era il 2014-15 e l’allora Casalmaggiore, sotto 0-2 proprio contro Conegliano, ribaltò le pantere e si qualificò in Finale, vincendola poi contro Novara.

Ritrovata la regista serba, mancata a lungo nelle ultime settimane, Scandicci dovrà far leva su ciò che ha fatto la differenza in Gara 3, la varietà di gioco che sin da subito ha chiamato in causa le altre attaccanti a disposizione di coach Gaspari, creando il giusto contesto per far esplodere poi il talento dell’opposta azzurra nel momento del bisogno. Per la squadra di coach Lavarini sarà invece fondamentale ritrovare i muri di Danesi, mancati in Gara 3 ma invece un vero fattore nelle precedenti due sfide. Poi, toccherà a Piva ed Egonu fare del loro meglio in attacco per mettere sotto pressione il muro-difesa delle avversarie ed evitare ad ogni costo quello che sarebbe a tutti gli effetti uno spareggio imprevedibile da giocare fuori casa. Proprio l’opposta sarà protagonista nel prepartita di una premiazione per il titolo di top scorer della Regular Season 2025-26.

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci

Continua la serie delle Semifinali Scudetto. Terzo confronto della settimana tra la Numia Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci che domenica 29 marzo alle ore 20.30 (diretta Rai Sport, DAZN e VBTV) calcheranno il taraflex dell'Allianz Cloud per Gara 4. Nonostante la sconfitta di mercoledì Egonu e compagne conducono la serie 2-1 e avranno a disposizione un altro match point per provare a conquistare un posto in Finale, dove ad attendere la vincente di questa sfida c'è la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. La Numia dovrà ritrovare il buon livello di pallavolo visto in Gara 1 e Gara 2: alle rosablu, nel match di Gara 3 giocato mercoledì, è infatti mancata la giusta aggressività e incisività in attacco, oltre ad un sistema di muro difesa ordinato. Fondamentale per la Vero Volley sarà anche l'apporto del pubblico, che con la sua spinta potrebbe dare un prezioso contributo per provare a chiudere la pratica Semifinali. La punta di diamante di Milano è Paola Egonu che, autrice di 73 punti nelle tre gare finora disputate, ha come obiettivo quello di condurre la sua squadra verso la seconda Finale Scudetto consecutiva, la prima nei panni di capitana. Anche la Savino Del Bene Scandicci scenderà in campo alla ricerca della vittoria, ma per un motivo diverso: un successo all'Allianz Cloud servirebbe infatti alle toscane per pareggiare la serie e portare il discorso qualificazione alla decisiva Gara 5.

PRECEDENTI: 39 (17 successi Savino Del Bene Scandicci, 22 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Brenda Castillo a Vero Volley nel 2023/2024; Gaia Traballi a Vero Volley nel 2022/2023 - Allenatori: Marco Gaspari a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Per Gara 4 di Semifinale torniamo a giocare in casa davanti ai nostri tifosi: avremo bisogno anche del loro supporto per cercare una vittoria che sarebbe importantissima. Fin dall'inizio si poteva prevedere che questa serie di Semifinale non si sarebbe facilmente esaurita in tre gare visti i valori in campo da entrambe le parti. Nell'ultima partita Scandicci ha fornito una prova migliore della nostra; faremo tesoro di quanto vissuto e appreso, tanto dalle due gare vinte quanto da quest'ultima, per migliorare il nostro livello di gioco. Come sempre però l'unica cosa che conterà non saranno le gare passate ma quello che sapremo mettere in campo. Domenica e ce la giocheremo al massimo ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Ad ogni gara dobbiamo ragionare come fosse l’ultima partita disponibilem e in questo caso lo è in maniera concreta. Sappiamo che ritorneremo all’Allianz Cloud contro un avversario che avrà voglia di riscatto dopo Gara-3. Allo stesso tempo noi dobbiamo cercare di fare uno step ulteriore, soprattutto in battuta e muro-difesa, perché a mio avviso la chiave contro di loro è cercare di spostare il più possibile Bosio dal centro della rete e di mettere ordine nel muro-difesa, come abbiamo fatto abbastanza bene in Gara-3, possiamo però fare ancora meglio. Da parte nostra questa è la chiave tattica, mentre Milano proverà sicuramente a giocare la pallavolo che ha utilizzato nelle prime due gare. Ci troviamo nei play-off e ogni partita è un nuovo capitolo: sarà tutta da vivere e tutta da giocare, sapendo che in alcuni tratti dovremo avere molta pazienza e in altri le ragazze dovranno essere un pochino più ciniche, soprattutto quando, per merito nostro o per qualche errore loro, si può creare un gap. In quei momenti dobbiamo riuscire a mantenere il vantaggio fino alla fine del set. Sarà una partita, come tutte, molto complicata, ma noi vogliamo tornare al Pala BigMat davanti al nostro pubblico per giocare Gara-5 ».



GARA 4 SEMIFINALE PLAY OFF-

Domenica 29 marzo 2026, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Zanussi Umberto, Cavalieri Alessandro Pietro