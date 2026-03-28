Playoff Challenge: Chieri vince in rimonta a Macerata
MACERATA-La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince in casa della Balducci Macerata per 1-3 (25-13; 23-25; 19-25; 19-25), sale a 12 punti e vede vicina la finale dei Playoff Challenge che valgono un posto in Europa nella prossima stagione. La qualificazione potrebbe diventare matematica qualora Il Bisonte Firenze non dovesse vincere da tre punti contro l'Eurotek UYBA Busto Arsizio.
Coach Lionetti parte con Bonelli-Ornoch (Decortes è a riposo), Mazzon-Sismondi, Piomboni-Kockarevic, Bresciani libero. Coach Negro fa ancora turnover schierando un sestetto del tutto inedito in partite ufficiali, con la diagonale Antunovic-Dambrink, Ferrarini e Alberti al centro, Degradi e Bah in banda, Bonafede libero. L’avvio di gara è contratto e il primo set, a senso unico, sfugge 25-13. Dal secondo set Chieri gioco e ritmo e dopo essersi imposta nella seconda frazione 23-25, in rimonta da 16-12, si aggiudica senza patemi sia il terzo sia il quarto set per 19-15.
Le migliori realizzatrici di serata sono con 16 punti a testa Piomboni e Bah. Il premio di MVP va ad Antunovic, che oltre a Bah porta in doppia cifra anche Degradi (15) e Ferrarini (11).
Nel secondo set grande equilibrio fino al 10-9 quando le padrone di casa trovano un break che frutto un distacco massimo di 4 punti sul 16-12 (ace di Piomboni). Dopo l’ingresso di Dervisaj per Bra le biancoblù tornano a contatto con Ferrarini e Dambrink (17-16), pareggiano a 18-18 con Degradi e ancora con Degradi passano avanti 18-19. Alla seconda palla set Dervisaj chiude 23-25.
Nel terzo parziale, grazie a diversi errori di Macerata le chieresi salgono in fretta a 1-5. Dopo il 7-9 firmato in fast da Mazzon le ragazze di Negro strappano a 7-13 (Degradi), subiscono una nuova rimonta a 12-14 (muro di Simondi), quindi scappano via a 15-22 e con Ferrarini a muro (19-25) si portano sull’1-2.
Nel quarto set l’ equilibrio termina dopo il 3-4 di Kockarevic. Qui Chieri sale a 4-8 (Dambrink) e da lì in avanti mantiene sempre un margine di qualche punto e in tutta tranquillità da scendere i titoli di coda con Alberti (19-25).
I protagonisti-
Ludovica Sismondi (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sicuramente abbiamo iniziato la partita nel modo giusto, mettendo subito pressione con la battuta e costringendo loro a fare più fatica nella costruzione del gioco. Nei momenti decisivi del primo set siamo state brave a concretizzare e a portare a casa i punti importanti. Nel corso della gara però abbiamo avuto qualche calo di attenzione e in attacco abbiamo fatto più fatica. Ci sono state alcune situazioni in cui potevamo fare meglio e che alla fine hanno pesato sull’andamento della partita. Nonostante questo abbiamo cercato di rimanere sempre dentro il match con l’atteggiamento giusto, ma purtroppo non è bastato per riuscire a recuperare. Sono abbastanza soddisfatta della prestazione, anche se non completamente. Sappiamo che c’è ancora margine di miglioramento e continueremo a lavorare per crescere. Anche in una situazione non semplicissima vogliamo continuare a lottare fino alla fine per chiudere al meglio la prossima partita ».
Sara Alberti: «Abbiamo iniziato un po’ tese e paurose, anche se in realtà in questa squadra tutte fanno fare bene e giocare bene a pallavolo. Quindi è stato solo un attimo carburare. Sono contenta non soltanto perché abbiamo portato a casa il risultato ma perché tutte hanno dato il loro contributo per poter vincere».
Il tabellino-
CBF BALDUCCI HR MACERATA-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 1-3 (25-13; 23-25; 19-25; 19-25)
CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 1, Ornoch 9, Sismondi 13, Mazzon 11, Piomboni 16, Kockarevic 12; Bresciani (L). N. e. Batte, Clothier, Decortes. All. Lionetti.
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Antunovic 3, Dambrink 9, Alberti 8, Ferrarini 11, Degradi 15, Bah 16; Bonafede (L); Van Aalen, Nemeth, Dervisaj 2, Spirito (2L). N. e. Cekulaev. All. Negro.
ARBITRI: Piana, Brancati
Durata set: 20′, 26′, 26′, 23′ Tot: 95’
MVP: Karla Antunovic (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)
Spettatori: 250