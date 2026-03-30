Volley Mercato: la Numia Milano ingaggia Yoshino Sato

MILANO - Inizia a prendere forma la Numia Vero Volley Milano 2026/2027. Dopo l'annuncio del rinnovo di Anna Danesi, la formazione rosablu accoglie in posto quattro la giapponese Yoshino Sato. La schiacciatrice classe 2001 si prepara a vivere la sua prima esperienza all'estero e per farlo ha scelto i colori di Milano, che dà il benvenuto alla seconda giocatrice nipponica nella storia del club dopo Satomi Fukudome.

LA CARRIERA-

Nata a Chiba City e sorella minore della palleggiatrice Ayano Sato, Yoshino inizia a giocare a pallavolo a livello giovanile nella Keiai Gakuen High School, società in cui milita per tre stagioni prima di intraprendere la carriera universitaria con la maglia di Tsukuba. Durante gli anni accademici la schiacciatrice vince nel 2023/24 il Campionato interuniversitario giapponese, premio che mancava all'Università di Tsukuba da ben quattro anni. Nel 2022 raggiunge i primi importanti traguardi con la maglia della Nazionale: viene infatti convocata per la Volleyball Nations League e i Campionati Mondiali in Olanda, mentre l'anno seguente partecipa ai FISU World University Games. Sato termina la competizione con la medaglia d'argento al collo e venendo premiata come miglior realizzatrice, miglior attaccante e miglior schiacciatrice della manifestazione. Nel 2023/24 entra nel mondo del professionismo passando al NEC Red Rockets Kawasaki e alla sua prima stagione in maglia rossoblù vince la SV League, contribuendo alla vittoria con le sue performance positive che le permettono di essere selezionata tra le Best Six del campionato giapponese. Riceve anche il riconoscimento di Miglior Rookie della stagione. Yoshino Sato arriva a Milano con l'ambizione di stupire nel suo primo anno lontano dal Sol Levante e per aiutare la Numia a raggiungere altri prestigiosi traguardi.

Le parole di Yoshino Sato

« Sono molto contenta di accogliere la sfida di giocare in Europa - le parole di Yoshino Sato - Era uno degli obiettivi della mia carriera pallavolistica e sono entusiasta di poter fare questa esperienza con la maglia della Numia Vero Volley Milano. Farò del mio meglio per continuare a crescere e ringrazio tutti per il supporto: non vedo l'ora di iniziare ».