Volley Mercato: una giapponese per Busto, Yukiko Wada

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Colpo di mercato di altissimo livello per la UYBA Volley Busto Arsizio , che ufficializza il primo nuovo innesto del roster per la stagione 2026/27. Ed è subito un nome destinato ad accendere l’entusiasmo dei tifosi: Yukiko Wada, schiacciatrice-opposto titolare della nazionale giapponese, vestirà la maglia biancorossa. Alta “solo” 174 cm, Wada è diventata celebre a livello globale per la potenza dei suoi attacchi e la velocità impressionante del braccio, uno swing ispirato ai lanciatori di baseball. A queste qualità unisce servizi incisivi, grande elevazione e una capacità di incidere nei momenti decisivi che la rendono una giocatrice completa e determinante.

In Italia ritroverà Nanami Seki, compagna di nazionale con cui ha già dimostrato un’intesa eccellente. Busto Arsizio si prepara così a proporre una “Speedy UYBA” per la stagione 2026/27: una diagonale principale tutta nipponica, assoluta novità per il campionato italiano, che promette di portare uno stile di gioco rapido, tecnico e spettacolare, già apprezzato nelle massime competizioni internazionali.

La stagione 2026/27 si avvicina dunque con una novità assoluta e affascinante: la UYBA punta su velocità, talento e sinergia giapponese per sorprendere nel campionato italiano.

LA CARRIERA-

Nata a Kyoto l’8 gennaio 2002, Wada arriva in Italia dopo essersi affermata prima con il team JT Marvelous e nell’ultima stagione con il Red Rockets Kawasaki, ma soprattutto dopo aver costruito un percorso internazionale già ricchissimo di successi e prestazioni di altissimo livello. Il debutto con la nazionale maggiore giapponese arriva nel 2023 durante la Volleyball Nations League (32 incredibili punti nel match con gli USA), anno in cui conquista anche una prestigiosa medaglia di bronzo in Coppa del Mondo.

Il 2024 la consacra definitivamente tra le stelle del volley mondiale: argento alla Volleyball Nations League e partecipazione ai Giochi della XXXIII Olimpiade. Straordinarie anche le sue prove nel 2025 sia nella VNL (20 punti in semifinale contro il Brasile) che nel Campionato Mondiale, chiuso al quarto posto con prestazioni spettacolari, tra cui spiccano i 27 punti messi a segno nel quarto di finale vinto contro l’Olanda.

Le parole di Yukiko Wada

« Sono entusiasta di entrare a far parte della UYBA per la stagione 2026/2027. Ho scelto la UYBA perché adoro suo loro stile di gioco. Ho già visto delle partite in video e ho notato che tutte le giocatrici si impegnano sempre al massimo per tenere la palla in gioco fino all’ultimo punto: questa caratterista mi piace tantissimo. Vorrei giocare come sto facendo ora e contribuire alle vittorie della squadra. Vi aspetto alla e-work arena per fare il tifo per me e per la UYBA ».

Le parole del presidente Andrea Saini

« L’idea di avere in squadra una giocatrice così talentuosa ed amata dal pubblico internazionale come Yukiko Wada entusiasma già da ora. La costruzione della squadra va quest’anno in una direzione nuova per il campionato italiano, siamo orgogliosi del gruppo che si sta costruendo. Importante che trovi a Busto Arsizio una connazionale come Nanami Seki, con la quale abbiamo già visto in nazionale quanto bene può fare ».