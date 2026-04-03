Playoff Challenge: tie break vincente per Bergamo su Vallefoglia

BERGAMO-Ancora una vittoria al tie break per Bergamo nel recupero della quarta giornata dei Playoff Challenge. Le ragazze di Cervellin, nell'ultima uscita davanti al proprio pubblico della stagione, si impongono 3-2 (23-25 25-20 25-19 24-26 15-9) al termine di una battaglia di due ore nella quale la Megabox Vallefoglia è stata costretta ad inchinarsi di fronte Bergamo autoritaria, capace di mettere a segno 11 ace (5 firmati Kipp) e 14 muri punto (anche qui, la regina è Kendall con 4, seguita da Strubbe e Meli con 3). Vallefoglia si è opposta, ha lottato, ma dopo essere passata in vantaggio è stata costretta a subire il ritorno di fiamma rossoblù e a nulla sono valsi i 24 punti di Bici, i 16 di Ungureanu e i 18 di Omoruyi, perché sul fronte opposto la best scorer è Kendall Kipp con 25 punti e a breve distanza la segue l’MVP del match, Jenny Mosser con 22. Ma tutte, davvero tutte decisive e protagoniste le rossoblù che hanno regalato il successo al pubblico di Treviglio.