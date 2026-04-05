Playoff Challenge: Busto si prende il lusso di battere Chieri

Il successo delle 'farfalle' è arrivato al termine di una partita giocata con intelligenza e determinazione dalle biancorosse.

Ampio spazio alle seconde linee per entrambe le squadre: Busto scende in campo con Seki in regia opposta a Diouf, al centro Booth ed Eckl, in banda Metwally e Gennari, con Parlangeli nel ruolo di libero, mentre Chieri schiera un sestetto profondamente rimaneggiato con la sola Cekulaev titolare abituale nello starting six. La UYBA interpreta il match con grande autorevolezza, dominando il primo set grazie a un servizio particolarmente pungente e a una fase difensiva attenta ed efficace; nei successivi due parziali, più equilibrati, le biancorosse lottano punto a punto “con i denti”, dimostrando compattezza e lucidità nei momenti decisivi. Protagonista assoluta della serata è Francesca Parlangeli, premiata MVP per le sue difese spettacolari e determinanti, mentre in attacco brillano Booth (top scorer con 11 punti), Metwally (10) e Gennari (9), capaci di garantire continuità e incisività. Importanti anche gli ingressi dalla panchina: Schmit e Obossa portano energia e qualità nei momenti chiave, con Jossa che si rende protagonista nel concitato finale del terzo set, contribuendo alla chiusura dell’incontro. A rendere ancora più speciale la serata è il clima di festa al termine del match: Pasqua dolce per le farfalle, che celebrano al centro del campo insieme ai tifosi e al presidente Andrea Saini, autore della consegna di un enorme uovo di Pasqua, simbolo perfetto per una vittoria meritata e per una chiusura casalinga davvero da ricordare.

La UYBA parte con Seki – Diouf, Booth – Eckl, Metwally – Gennari, Parlangeli libero. Il primo set parte bene per la UYBA (4-0, 2 ace per Seki e 2 attacchi di Booth), Bah cerca il recupero (6-2), ma Metwally lavora bene da posto 4 per l’8-2 e per l’11-4. sul 12-5 Negro inserisce Van Aalen e Nemeth, ma le farfalle sono padrone del campo (17-9 con diversi regali piemontesi); mentre si chiude il doppio cambio di Chieri, Diouf ed Eckl fanno 19-11 (dentro Schmit e Obossa) e Metwally mura il 20-11. Nel finale la UYBA amministra senza troppe noie e chiude con Gennari e Booth 25-18.

Nel secondo set la UYBA parte ancora bene con Booth che mura il 4-1, ma Degradi non ci sta e tiene vicina Chieri (6-5); Cekulaev pareggia a muro (6-6) e si procede a braccetto (8-8 Eckl, 9-9 Diouf, Booth e Bah fino all’11-11), poi Dambrink prova l’allungo (12-14). Dopo il 13-14 di Diouf, entrano ancora in campo Schmit e Obossa e proprio Jossa trova il pallonetto del nuovo pareggio (14-14); l’equilibrio non si schioda (16-16), ma l’errore offensivo di Gennari regala il 16-18 alle ospiti. Rientrano Diouf e Seki sul 17-18 e la UYBA pareggia e sorpassa grazie ai servizi di Gennari (20-19). Diouf e Metwally fanno due muroni ed è 22-19, l’egiziana chiude 25-21.

Nel terzo parziale la partenza è ancora pro-UYBA (4-2, 5-3 Diouf), Seki con una magia fa 6-3. Degradi risponde a Metwally (7-5), ma le farfalle si mantengono a +3 con Booth e ancora l’egiziana (11-8); Diouf non sbaglia da posto 2 (12-9), Eckl e un pasticcio di Chieri fanno volare le farfalle sul 14-9. Booth inchioda il 17-11, ma le piemontesi sono vive: Dambrink trova il -2 (17-15); Diouf, Gennari e Booth respingono l’assalto (19-16), ma la neo entrata Nemeth riporta sotto Chieri (21-20). Metwally passa da posto 4 (22-20 dentro Schmit e Obossa), Degradi spara out il 23-20, ma poi annulla il match ball (24-24). Obossa di forza fa 25-24 e a muro chiude 26-24.

I protagonisti-

Francesca Parlangeli (Eurotek Laica Uyba)- « Non era facile stasera, siamo a fine stagione, entrambe le squadre hanno giocato con le seconde linee, ma trovare la forza di avere la meglio non era scontato: ci siamo espresse bene, nonostante non sia facile per chi non gioca spesso entrare ed essere subito così performanti. Ho visto una grande forza di gruppo e moltissime difese, anche grazie al fatto che abbiamo servito con molta aggressività ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Difficile commentare una partita che in questo momento non ha molto significato per la classifica e di sicuro non era semplice da approcciare. Ci attende un impegno decisamente più importante, la finale di ritorno di Coppa Cev, ed è ovvio che il focus di un po' tutta la squadra fosse là. Chiaro che giocare qui a Busto non è mai semplice, loro hanno fatto una partita meravigliosa, hanno difeso tantissimo e vinto meritatamente ».

Il tabellino-

EUROTEK LAICA UYBA – REALE MUTUA FENERA CHIERI 3-0 (25-18, 25-21, 26-24)

EUROTEK LAICA UYBA: Battista ne, Pelloni, Gennari 9, Metwally 10, Seki 3, Schmit, Diouf 9, Parlangeli (L), Obossa 3, Eckl 6, Boldini ne, Parra ne, Booth 11. All. Barbolini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Antunovic, Degradi 13, Kunzler ne, Spirito, Ferrarini 4, Bonafede (L), Alberti 2, Van Aalen, Nervini ne, Bah 10, Nemeth 6, Cekulaev 3, Dambrink 8. All. Negro.

ARBITRI: Piana, Cruccolini

Durata: 23, 25, 31. Tot. 88′

MVP: Francesca Parlangeli (Eurotek Laica Uyba)

Spettatori: 1132