Volley Mercato: Leo Barbieri è il nuovo coach di Messina

MESSINA – I vertici societari di Akademia Sant’Anna Messina sono lieti di annunciare l’arrivo di Leonardo Barbieri come nuovo tecnico della prima squadra in vista della stagione sportiva 2026-2027. Tecnico di grande esperienza, carisma e visione, Leonardo Barbieri rappresenta per Akademia Sant’Anna Messina una scelta di alto profilo, in linea con gli obiettivi di crescita e consolidamento del club.

LA CARRIERA-

Nato il 27 dicembre 1967 a Castiglione d’Adda (Lodi), Barbieri porta con sé un bagaglio di esperienza, competenza e successi maturati in oltre vent’anni di carriera ai vertici della pallavolo femminile italiana, con 4 Campionati di A2 vinti e 1 Coppa Italia nella stessa categoria.

Dopo le prime esperienze sulle panchine di Orzinuovi e Pianengo in Serie C, nella stagione 2000-2001 assume la guida del Rivergaro, dando inizio a una straordinaria scalata. Conquista la promozione in B1 al primo tentativo e, nel 2002-2003, ottenuto il secondo posto in regular season, centra il successo nei play-off che vale lo storico approdo in Serie A2. Dopo due stagioni ai vertici della graduatoria, nel 2005-2006 raggiunge l’apice vincendo il campionato e conquistando la promozione in Serie A1, impreziosendo l’annata anche dalla vittoria della Coppa Italia.

Ultimata l’esperienza in massima serie con Piacenza, Barbieri apre nel 2008 un nuovo ciclo vincente a Crema, ottenendo la promozione dalla B2 alla B1 e, l’anno successivo, quella in A2 con annessa Coppa Italia di terza Serie. Il percorso prosegue fino alla conquista di una nuova promozione in Serie A1.

La sua carriera continua guidando numerose altre realtà di primo piano, distinguendosi per la capacità di costruire ancora progetti vincenti e valorizzare talenti. Tra le ulteriori tappe, tutte significative, le esperienze con Mazzano e Montichiari – culminate con un’ulteriore promozione in A1 – e quelle nel Sud Italia, tra Soverato e Marsala. Da ricordare anche la brillante rimonta, nella stagione 2018-2019, alla guida di Offanengo da subentrante, culminata con la finale play-off per l’A2.

Dopo l’esperienza a Baronissi, Barbieri vive sei straordinarie stagioni a Talmassons, portando il club fino alla storica promozione in Serie A1 nel 2023-2024, dopo aver eliminato nella serie di Semifinali, Messina, e in quella delle Finalissime, Busto. Guida il club friulano all’esordio nella massima serie e – nella stagione attuale – in A2, prima della risoluzione consensuale e del ritorno a Offanengo dove conduce la squadra a una tranquilla salvezza.

Nel suo prestigioso palmarès figurano, oltre alla Coppa Italia di Serie A2 conquistata nel 2006, due riconoscimenti come miglior allenatore dell’A2 femminile, con il premio “Luigi Razzoli”, ottenuti nella stagione 2005-2006 e nel 2023-2024.