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Playoff Challenge: Omag e Bergamo anticipano l'ultimo turno 

Playoff Challenge: Omag e Bergamo anticipano l'ultimo turno 

Domani alle 20.00 a Cervia l'ultimo atto della stagione per le due formazioni già fuori dalla possibiltà di qualificarsi alla fase successiva. L'unico obiettivo per entrambe è di concludere nel migliore dei modi un campionato e una seconda fase comunque positivi
2 min
TagsOmagBergamoPlayoff Challenge

CERVIA (RAVENNA)- Nella settimana che condurrà all’inizio delle Finali Scudetto e alla fine della fase a gironi dei Playoff Challenge domani, mercoledì 8 aprile alle ore 20.00, si giocherà l’anticipo dell’ultima giornata del Girone B tra l‘Omag-MT San Giovanni in M.no e Bergamo.

Non ci sarà in palio una qualificazione alla fase successiva, che sarà invece l’oggetto del contendere dello scontro diretto tra Cuneo e Vallefoglia della domenica, ma l’obiettivo sarà quello di finire nel migliore dei modi una stagione che ha comunque dato soddisfazioni alle due compagini: lato romagnolo una salvezza sembrata irraggiungibile per gran parte della stagione, fronte orobico un ottimo settimo posto e tante certezze da cui ripartire.

Nei precedenti stagionali, la squadra ora guidata da coach Cervellin ha vinto le due partite giocate al PalaFacchetti, 3-0 nell’andata della Regular Season e 3-2 nei Playoff Challenge, mentre le ragazze di coach Bellano si sono imposte nel primo confronto in Romagna con il punteggio di 3-1.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No, 2 successi Bergamo)

EX: Alessia Bolzonetti a San Giovanni In Marignano nel 2021/2022, 2022/2023

Matteo Bertini (Allenatore Bergamo)- « Arriviamo a questa ultima partita con la consapevolezza di aver affrontato una stagione impegnativa, fatta di momenti difficili ma anche di crescita. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi, onorando la maglia e il lavoro quotidiano che le ragazze hanno portato avanti con professionalità e dedizione. San Giovanni in Marignano è un campo ostico, servirà una prova concreta, ma l’obiettivo è quello di uscire dal campo sapendo di aver dato tutto ».

Mercoledì: 8 aprile 2026, ore 20.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Bergamo Arbitri: Nava Stefano, Grossi Dario

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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