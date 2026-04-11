Padova è in finale: Futura sconfitta in rimonta

CASTELLANZA (VARESE)- Una girandola di emozioni nel palazzetto di Castellanza ha decretato la prima finalista dei Play Off di A2 Femminile . A giocare per salire nel massimo campionato sarà la Nuvolì Altafratte Padova che al termine di una partita pazzesca ha superato in rimonta la Futura Giovani Busto Arsizio per 2-3 (25-21 25-20 28-30 21-25 13-15) conquistando, per la prima volta nella sua storia, il diritto a giocare la serie che vale la promozione in A1.

Domani, domenica 12 aprile alle ore 17, in programma l’altra semifinale tra la Valsabbina Millenium Brescia e la Cbl Costa Volpino, con le bresciane avanti 1-0 nella Serie. La finale si giocherà sempre al meglio delle tre gare, a partire dal weekend del 18-19 aprile.

Alla Soevis Arena di Castellanza, la Futura Giovani Busto Arsizio comincia meglio e va avanti 2-0 dopo due set giocati con cattiveria al servizio (4 ace e avversarie tenute al 25% e 33% di efficienza in ricezione) e precisione in attacco. Taborelli ed Enneking realizzano rispettivamente 9 e 12 punti nelle prime due frazioni, mettendo in grande difficoltà la difesa delle padovane, che si arrendono 25-21 e 25-20.

Caricate dal vantaggio, le ragazze di coach Tettamanti continuano a spingere nella terza frazione, che però resta equilibrata fino al finale anche a causa dei tanti errori commessi dalle lombarde, ben 13 nel set. Ad un passo dal successo, avanti 24-22, Catania realizza però due punti per le ospiti dando vita ad un serrato testa a testa che regala il 2-1 a Padova sul 28-30 proprio dopo due errori in attacco delle padrone di casa. La partita cambia, le percentuali in ricezione delle venete salgono e con loro anche il lavoro a muro, soprattutto nel quarto set con 5 colpi vincenti che contribuiscono a tenere le rivali al 16% di efficienza offensiva. A regalare il pareggio è il 21-25 del quarto gioco, marchiato da una super Fiorio da 8 punti.

Il match si spinge così al tie-break, fino al 10-10 le squadre si equivalgono poi è ancora la schiacciatrice di Padova ad alzare il livello realizzando tre punti che, insieme all’errore in attacco di Farina e a quello al servizio di Enneking, danno il successo ad Altafratte. Proprio Fiorio si prende il premio di MVP grazie ai suoi 21 punti (4 muri), ma la solita eccellente Stocco manda in doppia cifra anche Mazzon (16), Catania (13, 4 muri), Esposito (11) e Bovo (11, 3 muri). Tanta amarezza per Busto Arsizio, che si ferma in semifinale playoff per il secondo anno consecutivo nonostante i 31 punti di Enneking e le prove di Taborelli (18 punti, ma con il 12%) e di Farina (17, 51%).

I protagonisti-

Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Rosico da matti, eravamo lì, ce l’avevamo ed è sfumato dalle mani tutto. Complimenti a loro, noi abbiamo accusato un po’ di stanchezza, siamo calate in battuta e invece Padova si è "energizzata". Mi dispiace perchè se avessimo giocato male… pazienza. Devo realizzare ancora cosa succederà adesso, per ora rosico e piango. Mi dispiace smettere perchè il mio lo dico ancora però sono arrivata al punto che ci sono alcune situazioni che prevalgono su quella che è stata la mia vita per tantissimi anni. Adesso si apre un mondo nuovo, vediamo cosa succede ».

Marco Sinibaldi (Allenatorre Nuvolì Altafratte Padova)- « La chiave di volta è stata nel terzo set il cambio del palleggio, abbiamo cambiato un pochino quello che era il nostro sistema di gioco, ammorbidendo le alzate, cambiando la distribuzione, dopo la vittoria di quel set abbiamo cominciato a crederci mettendo in campo un’aggressività maggiore in ogni fondamentale ed è stato un crescendo sino alla fine. Il tie-break poi è molto una questione di nervi e siamo stati più cinici noi ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA 2-3 (25-21 25-20 28-30 21-25 13-15) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Longobardi 9, Rebora 11, Sassolini 5, Enneking 31, Farina 17, Taborelli 18, Blasi (L), Sormani, Alberti. Non entrate: Nella, Aina (L), Ternava, Talarico, Orlandi. All. Tettamanti.

NUVOLI' ALTAFRATTE PADOVA: Fiorio 21, Catania 13, Stocco 2, Esposito 11, Bovo 11, Mazzon 16, Maggipinto (L), Hanle 1, Romanin, Sposetti Perissinot, Bozzoli. Non entrate: Moroni, Pedrolli, Masetto (L). All. Sinibaldi.

ARBITRI: Cruccolini, Lanza.

Durata set: 25', 25', 37', 29', 21'; Tot: 137'.

MVP: Cristina Fiorio (Altafratte Padova)

Spettatori: 510