Play Off: Conegliano-Milano è subito battaglia, vincono le pantere al tie break

VILLORBA (TREVISO) - Una Gara 1 da film: le Pantere giocano un primo set strepitoso, poi rischiano di rimontare nel secondo prima di perdersi nel terzo, risalire nel quarto e vincere nel quinto. La prima sfida delle Finali Scudetto tra Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano ha visto di tutto: De Gennaro guida le Pantere alla vittoria portandosi a casa il premio di MVP, Haak è terminale primo di un attacco performante di una squadra che fa la differenza a muro per vincere (14-11). Prova gagliarda e completa per le ospiti, che portano 4 giocatrici sopra i 16 punti, ma cedono solo sul 15-13 al tie-break. Gara 2 si giocherà mercoledì 15 aprile alle ore 20.30 all’Allianz Cloud di Milano, Gara 3 sarà al Palaverde domenica 19 aprile alle ore 18.

Spettacolo dentro e fuori dal campo: Marco Mordente è il padrino della coppa, Irene Guglielmi canta l’inno prima del fischio d’inizio, mentre Old Wild West e Sisal Tipster animano il pubblico nel sold out del Palaverde quando le squadre non si sfidano in campo. La Pantera del mese di marzo è Sarah Fahr, premiata da Da Ros Green.

Sestetti base per i due allenatori, le squadre si affrontano nella finale Scudetto per la quarta volta negli ultimi cinque anni: coach Daniele Santarelli sceglie capitan Wolosz in regia e Haak opposta, Gabi e Zhu sono i posti 4, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro il libero. Lato Milano, coach Lavarini sceglie Bosio, Egonu, Lanier, Piva, Danesi, Kurtagic e Fersino libero.

Pantere ordinate in avvio, primo break firmato Zhu con un pallonetto fatato, il turno a servizio di Haak garantisce il primo strappo gialloblù con i muri della superstar cinese e di Wolosz (8-3). Lanier si sblocca sulla pipe suggerita da Bosio, doppio lampo di Gabi per ristabilire le distanze (12-6). Arriva il momento di Chirichella, produce una gran difesa su Egonu e piazza l’ace del 14-6 subito dopo; De Gennaro alza al bacio per Haak e Fahr si sblocca a muro (17-9), Daalderop esordisce nella gara in seconda linea. Coach Santarelli ferma l’inerzia di Milano chiamando time-out (21-17), Gabi consegna cinque set point (6 punti con il 55% in attacco per la brasiliana, chiuderà con 20 centri e 2 muri) e le Pantere passano (25-19).

Primo vantaggio Milano su errori della Prosecco DOC nel secondo set (2-4), Haak segna con un’acrobazia, poi Kurtagic si ripete a muro (5-9). Coach Santarelli fissa due time-out per non lasciar scappare il Vero Volley (6-11), Gabi spunta nelle difficoltà tra attacco e muro (8-12), Zhu e Haak riprendono le misure (13-15, 4-0 di parziale). Egonu torna a impattare e Milano strappa ancora, Ewert e Adigwe danno nuove soluzioni alla diagonale (15-19), Daalderop fa rifiatare Zhu. Palaverde in piedi per una difesa da distesa di De Gennaro, la Prosecco DOC torna a contatto (20-21). Zhu disinnesca due set point Numia (25-25, 4 punti nel momento del bisogno per la schiacciatrice), nel rush finale del periodo pareggia Milano sul 25-27.

Lo spettacolo non accenna a esaurirsi neanche nel terzo set, Zhu mura per il primo vantaggio Prosecco DOC (5-4, 18 punti e 4 muri al termine per la cinese), Egonu segna una grande parallela e Haak risponde con la diagonale stretta (7-6). Due botti di Zhu e break Conegliano (10-8), Egonu e Piva scuotono Milano e piazzano il parziale giusto per riportare avanti le ospiti (12-14). Daalderop riprende il suo posto dietro, Lanier allunga e coach Santarelli chiama ancora time-out (15-19), Haak e Fahr danno nuovo ritmo in attacco (18-20, 6 punti con il 50% in attacco nel parziale per la svedese). Il Vero Volley scatta con decisione di lì in poi, Haak annulla un set point, poi Piva marchia a fuoco il parziale e firma il vantaggio ospite (20-25).

Haak inizia in copertina il quarto set in una fase spezzattata dai videocheck (7-6), Milano mette la freccia con il muro di Danesi, poi Fahr ricambia il favore (10-10). Zhu e Chirichella confezionano un nuovo break per ritrovare l’equilibrio (13-13), Gabi mura e chiude un’azione infinita (16-16). Sono sempre i muri a dare la spinta offensiva alle Pantere (19-19, ci pensano Fahr e Haak, 8 punti e due muri per l’opposta nel quarto): ora Wolosz e compagne vogliono scappare, Gabi segna un punto break di importanza capitale (23-21), Chirichella tuona dopo Kurtagic, Sartori piazza l’ace e si va ai vantaggi. Nella lunga rincorsa al pareggio, la Prosecco DOC piega a sé il parziale: Gabi e Fahr, è tutto rimandato al tie-break (27-25).

Haak mura, Pantere subito avanti nel quinto. La Numia si ricompone subito e prova a strappare, è ancora la svedese a dire no (3-3). Kurtagic mura e porta l’inerzia lato Milano (3-5), al cambio campo Milano conduce sul +3 (5-8). Scognamillo esordisce ricevendo bene in seconda linea, Wolosz inganna la difesa avversaria e si mette in proprio (8-9). Ora contano i dettagli, come i centimetri su cui atterra il 10-10 di Zhu, con il pallone appena in campo: errore da posto 2 e Conegliano avanti, Fahr piazza l’ace del 13-11, Haak regala un matchpoint alle Pantere, da un servizio sballato della Numia la partita si chiude sul 3-2 (15-13).

I protagonisti-

Asia Wolosz (Prosecco Doc Conegliano)- « La serie è iniziata come ci aspettavamo. Siamo due squadre fortissime. Milano ha giocato davvero bene stasera. Noi abbiamo iniziato alla grande poi siamo calate un po'. Ma siamo un grande gruppo, 14 protagoniste tutte utili alla causa. I cambi oggi sono stati determinanti. Adesso andiamo a Milano e sarà un’ altra battaglia. Dobbiamo andare lì con la testa giusta e dare il massimo. La rimonta che abbiamo fatto oggi ci danno consapevolezza anche se la stanchezza si farà sentire ma questo vale anche per loro ».

Eleonora Fersino (Numia Vero Volley Milano)- « Rimane il rammarico per questa partita perché avevamo il tie-break in pugno. Sarebbe potuta finire diversamente, però sono orgogliosa di come abbiamo affrontato questa prima sfida. Gara 1 di Finale Scudetto ha dato il via alla serie con il botto. Conegliano è stata brava perché anche se è rimasta sempre sotto ha sempre trovato il modo di recuperare. Siamo solo all’inizio: adesso ci sarà Gara 2 davanti alla nostra gente e ci rifaremo ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-2 (25-20 25-27 20-25 27-25 15-13) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 3, Braga Guimaraes 20, Fahr 9, Haak 28, Zhu 18, Chirichella 8, De Gennaro (L), Adigwe 1, Daalderop, Ewert, Scognamillo. Non entrate: Sillah, Munarini (L), Lubian. All. Santarelli.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 16, Bosio 2, Lanier 17, Danesi 8, Egonu 19, Piva 16, Fersino (L), Akimova 5, Sartori 1, Pietrini 1, Miner. Non entrate: Cagnin, Modesti (L), Gelin. All. Lavarini. ARBITRI: Piana, Brunelli.

Durata set: 24', 31', 25', 31', 18'; Tot: 129'.

MVP: Monica De Gennaro (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 5344.