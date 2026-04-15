Play Off: Conegliano inarrestabile, Gara 2 dominata

MILANO -Prosecco DOC meraviglia a Milano. La squadra di coach Santarelli non lascia nulla alla Numia Vero Volley Milano e vince Gara 2 delle Finali Scudetto della Serie A1 Tigotà. È 0-3 (21-25 19-25 18-25) all’Allianz Cloud, una Haak implacabile da 21 punti con il 64% in attacco e 2 muri è la MVP di una squadra che attacca al 51% e riceve al 54%. Per Gara 3 è pronta a tornare la bolgia del Palaverde per un nuovo tutto esaurito, i tifosi delle Pantere accoglieranno le proprie beniamine per il terzo appuntamento della serie domenica alle ore 18.

Coach Lavarini sceglie Bosio, Egonu, Lanier, Piva, Danesi, Kurtagic e libero Fersino. Daniele Santarelli non cambia il suo sestetto capitan Wolosz in regia, Haak è l’opposta, Gabi e Zhu sono le schiacciatrici, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro il libero. A portare la coppa per la serata c’è l’ex-campione di volley Andrea Zorzi.

Pantere sciolte in avvio (0-3), dopo il ritorno della Numia Gabi risolve con la pipe un punto combattutissimo. De Gennaro salva un pallone che Haak trasforma in oro (7-9), la svedese dopo Gabi (9-13) che mura per il primo strappo gialloblù nel match (10-15, 6 punti e 2 muri nel parziale per l’opposta). Dopo un break Vero Volley con Danesi e Piva, la Prosecco DOC ristabilisce le distanze e allunga con il primo ace di serata, ancora Haak protagonista (13-19). Daalderop fa rifiatare Zhu, Milano si riavvicina con la combo ace di Sartori e muro di Akimova (19-21): con esperienza e pazienza Conegliano resiste e vince il primo, set point di Zhu (21-25).

Zhu in copertina per l’inizio del secondo set, con i suoi punti e con la fast di Chirichella la Prosecco DOC si prende il primo vantaggio significativo (3-6). Un gran punto di Lanier fa scaldare l’Allianz Cloud, spento per un attimo poi dall’ace di Gabi (8-11); Chirichella pianta il primo muro della sua partita, Wolosz risolve di seconda uno scambio lunghissimo (11-16). Provvidenziale videocheck di coach Santarelli per chiamare dentro una diagonale di Gabi (13-19, 14 punti con il 53% in attacco e 2 muri), poi chiama time-out sul doppio muro punto di Danesi (16-20): Haak segna i punti più importanti, dopo due errori delle padrone di casa le Pantere raddoppiano (19-25, Pantere con il 57% in attacco per andare sullo 0-2, 52% di ricezione positiva).

Nel terzo set si accende Egonu, Kurtagic mura per il primo vantaggio della sua gara (5-3), Gabi bagna il suo servizio con l’ace dell’8-8, poi Haak prosegue nel suo campionario di prodezze, due di queste per un lieve sorpasso (11-12). De Gennaro e Gabi si esaltano, è accelerata Pantere per il 13-16: finisce un buon giro in seconda linea di Daalderop, coach Santarelli sceglie ancora Adigwe per un turno a servizio velenoso, Zhu ritrova confidenza (16-20). Wolosz mura per il 17-23, scorrono i titoli di coda, il matchpoint è di Fahr (18-25, 8 punti con il 78% in attacco e 1 muro per la centrale).

I protagonisti-

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Ritengo che loro abbiano fatto una prestazione eccezionale in difesa. In tutte le situazioni in cui loro hanno potuto contrattaccare con l’efficacia che hanno avuto questa sera noi potevamo rispondere meglio. Sicuramente questa loro solidità ci ha spento un pochino anche al servizio: nel primo set abbiamo fatto un discreto lavoro con un po’ troppi errori, però nel secondo e terzo parziale hanno potuto giocare con tanta facilità il cambio palla e sono state piuttosto regolari. Hanno avuto una prestazione in difesa mostruosa con tutti questi contrattacchi. Probabilmente questo ci ha tolto della sicurezza e della qualità. In Gara 1 abbiamo giocato una partita migliore. Cercheremo di tornare in campo domenica ad un livello superiore. Sappiamo di poter fare meglio di così in attacco e la fase break deve dare qualcosa di più ».

Isabelle Haak (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sono felicissima, abbiamo giocato come una grande squadra. Abbiamo fatto davvero bene dall'inizio alla fine, rimanendo continue nella gara contro una Milano che ci aveva messo in difficoltà in Gara 1 e in tutte le altre partite della stagione. Ma la serie non è finita, anzi. Ci vediamo al Palaverde domenica, ci aspetta un'altra partita difficile e dobbiamo farci trovare pronte ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (21-25 19-25 18-25) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 4, Bosio 1, Lanier 8, Danesi 7, Egonu 15, Piva 8, Fersino (L), Sartori 2, Pietrini 2, Akimova 1, Miner. Non entrate: Cagnin, Modesti (L), Gelin. All. Lavarini.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 3, Braga Guimaraes 14, Fahr 8, Haak 22, Zhu 8, Chirichella 5, De Gennaro (L), Daalderop, Adigwe. Non entrate: Sillah, Munarini (L), Lubian, Ewert, Scognamillo. All. Santarelli.

ARBITRI: Pozzato, Verrascina.

Durata set: 25′, 27′, 25′; Tot: 77′.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 5296

Serie Numia Milano- Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-2