Playoff Challenge: fra Chieri e Cuneo sfida secca per l'Europa

Le ragazze di coach Negro si sono qualificate per il secondo anno consecutivo all’ultimo atto dei Playoff Challenge grazie al primato nel Girone A, chiuso con 15 punti e una sola sconfitta. La formazione di coach Tisci ha invece concluso il Girone B con 13 punti vincendo lo scontro diretto con Vallefoglia, detentrice del torneo proprio ai danni di Chieri la passata stagione.

I precedenti tra le due formazioni raccontano di un dominio collinare nelle ultime cinque stagioni: ben 9 successi a fronte di una sola sconfitta. In generale, sono 7 le vittorie delle gatte su 21 incontri disputati. Due le ex dell’incontro, Degradi e Spirito, a Cuneo tra il 2020 e il 2022.

La partita sarà trasmessa su DAZN e VBTV e gratuitamente sul canale Youtube di Lega Volley Femminile.

PRECEDENTI: 21 (14 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 7 successi Honda Cuneo Granda Volley)

EX: Alice Degradi a Honda Cuneo Granda Volley nel 2020/2021, 2021/2022; Ilaria Spirito a Honda Cuneo Granda Volley nel 2021/2022

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri)- « Siamo all'ultima partita della stagione, una stagione breve, se vogliamo, ma intensissima, perché in meno di sette mesi quella di domani sarà per noi la quarantanovesima partita ufficiale della stagione, ed è una finale. Una finale che mette in palio l'Europa, che vogliamo conquistare fortemente. Giochiamo contro un Cuneo che è cresciuto molto negli ultimi due mesi, oltre alla salvezza ha mostrato anche una crescita tecnica importante, un gruppo che è cresciuto molto, quindi sappiamo che sarà una partita difficile da affrontare come tutte le altre finali. Vogliamo chiaramente chiudere bene questa stagione e ce la metteremo tutta ».

Fabio Tisci (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « La partita contro Chieri è il regalo più bello che ci siamo fatte in questo finale di stagione, in cui abbiamo trovato le ottime prestazioni che ci hanno portate fin qui. È vero che loro sono una grande squadra e che in casa hanno sempre centrato grandi risultati, ma non ci poniamo limiti. In campionato credo che abbiamo trovato una buona prestazione, a cui è mancato qualche punto per impensierirle al massimo. Quindi ci godremo questa sfida, dando il massimo per provare a raggiungere un traguardo storico, coronando un sogno europeo ».

FINALE PLAY OFF CHALLENGE-

Sabato 18 aprile 2026, ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Canessa Maurizio, Rossi Alessandro