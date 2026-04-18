Volley Mercato: Novara mette al centro Benedetta Bartolini

LA CARRIERA-

Cresciuta nel fulgido vivaio romano del Volleyrò, ha esordito a Olbia in A2 nel 2017-2018 legandosi poi per un triennio a Montecchio, sempre in serie cadetta. Nel 2021-2022 il debutto in A1 con Scandicci (con cui ha vinto la Challenge Cup), poi quattro stagioni a Perugia di cui tre nella massima serie. Nel 2023-2024 ha conquistato la “doppietta” con la Coppa Italia di A2 e la promozione in A1.

Le parole di Benedetta Bartolini

« Sono felice, non vedo l’ora di diventare parte di un club e di una squadra che rispetto e che è al top in Italia e in Europa. Ho giocato spesso al Pala Igor da avversaria e ho apprezzato l’atmosfera, non sto nella pelle all’idea di viverlo da protagonista. Sono felice che ci siano tante atlete confermate, perché questo faciliterà senz’altro l’inserimento di noi nuove, e per me sarà bellissimo lavorare con Bonifacio e Squarcini, giocatrici di caratura internazionale che ho conosciuto da avversaria, che apprezzo molto e da cui potrò imparare tanto. Da parte mia, sono pronta a mettere la mia serietà, la grinta e l’entusiasmo al servizio della causa ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« Abbiamo scelto di completare il reparto centrali con un’atleta ancora giovane, dunque con margini di crescita, ma al contempo sufficientemente esperta nella categoria. Nel tempo abbiamo apprezzato Benedetta da avversaria, conosciamo la sua attitudine e la sua grinta e sono certo che i suoi valori, umani e sportivi, saranno senz’altro utili alla causa nel corso della stagione ».