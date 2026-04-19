Play Off: Milano vince al Pala Verde e accorcia le distanze

VILLORBA (TREVISO) - La Numia Vero Volley Milano è ancora viva. La formazione di coach Lavarini è protagonista di una prestazione magistrale e dopo quasi due ore di gioco si impone con il punteggio di 1-3 (20-25; 25-20; 28-30; 20-25) in Gara 3 della finale scudetto sulle venete della Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, rovinando così la festa alle campionesse d’Italia in carica e portando la serie di Finale Scudetto sul 2-1. Il successo di questa sera porta la firma della capitana Paola Egonu, vera e propria leader e autrice di 34 punti che l’hanno incoronata MVP del match. Prova da segnalare anche quella di Eleonora Fersino che con le sue difese e coperture ha dato un prezioso contributo alle lombarde. A Conegliano non sono bastati invece i 27 punti di Isabelle Haak per chiudere la pratica e festeggiare davanti al pubblico del Palaverde.

Entra in campo con la giusta aggressività la formazione di coach Lavarini che è decisa a portare la serie di Finale a Gara 4; dall’altra parte della rete la Prosecco Doc, complice un po’ di pressione, fatica invece a trovare il ritmo che l’ha contraddistinta nel match dell’Allianz Cloud. Una ritrovata Egonu e una positiva Piva mettono in difficoltà la seconda linea delle Pantere che, troppo fallose al servizio, vedono scappare via il set a favore di una Milano più grintosa che si porta avanti e tiene vive le speranze tricolori. Nel secondo set Vero Volley commette qualche errore di troppo, a fronte di una Prosecco Doc più incisiva in attacco (42% contro 39%) e presente a muro, con i 4 monster block che sbarrano la strada alle lombarde che si vedono scivolare via il parziale. A decidere il match di questa sera è stato il terzo parziale, vero e proprio ago della bilancia di questa partita. Al comando fino al 17-20, Milano accusa il rientro delle avversarie che, con gli ace di Adigwe e sull’onda dell’entusiasmo, riescono ad allungare il set ai vantaggi. In un finale mozzafiato è Paola Egonu a prendere per mano la Numia: autrice di 12 punti nel parziale, la numero 18 milanese è decisiva e guida le compagne alla conquista del set. Nella quarta frazione è sempre Vero Volley a condurre e solo nel finale le milanesi subiscono il timido rientro delle Pantere, che non riescono però a interrompere la corsa delle ragazze di coach Lavarini.

Grande prova di squadra per la Numia: oltre ad Egonu, ha dato un apporto fondamentale anche la serba Hena Kurtagic (12 palloni messi a terra di cui 5 muri). La centrale numero 14 ha fatto registrare il 70% in attacco (60% di efficienza) risultando incisiva come in Gara 1. A fare la differenza nel quarto parziale è stata anche Khalia Lanier: dopo una partenza sottotono, la schiacciatrice americana ha ritrovato il ritmo e ha messo a segno 10 punti totali (5 nell’ultimo set). Anche Francesca Bosio (4 punti) ha giocato una partita ordinata e ha fatto la differenza al servizio, mettendo in difficoltà la seconda linea delle Pantere. A chiudere in doppia cifra per la formazione di coach Santarelli sono invece Sarah Fahr (11), Cristina Chirichella e Gabi (entrambe 10 punti).

Il successo di Milano in Gara 3 riapre la serie di Finale Scudetto e rimanda tutto a Gara 4. Mercoledì 22 aprile alle ore 20.30 l’Allianz Cloud ospiterà il quarto atto che vede opposte la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. Sarà fondamentale per Egonu e compagne trovare la vittoria per portare tutto a Gara 5.

Coach Santarelli propone Wolosz in regia e Haak sulla diagonale, Zhu e Gabi in posto quattro e la coppia Fahr-Chirichella al centro; libero De Gennaro. Milano risponde con la diagonale Bosio-Egonu e le schiacciatrici Piva e Lanier; confermate le centrali Danesi-Kurtagic. A difendere la seconda linea è il libero Fersino.

Sono Egonu e Bosio a guidare la Numia verso lo 0-3 iniziale, ma le Pantere con Haak e Chirichella trovano prontamente il -1 (5-6). Il monster block di Bosio su Gabi e il primo tempo out di Fahr segnano lo strappo Milano che sul 7-11 trova il massimo vantaggio costringendo Santarelli a chiamare la sospensione. Dimezzano lo svantaggio le venete, ma Vero Volley è attenta a muro in difesa e con i due attacchi messi a terra da Piva tocca quota 11-15. Le padrone di casa provano a rimanere in scia, ma l’attacco di capitan Egonu vale il nuovo allungo Numia (14-18). Si tiene ben strette le quattro lunghezze di vantaggio Milano (18-22) decisa ad aggiudicarsi il parziale: il mani out di Piva regala cinque palle set a Vero Volley che con Kurtagic chiude 20-25.

Conegliano cerca subito la reazione nel secondo set, ma Milano non vuole lasciare scappare l’Imoco e con Piva riporta i conti in parità (4-4). Si prosegue con un botta e risposta, ma con la diagonale strettissima di Egonu e il monster block di Kurtagic la Numia trova il sorpasso (6-8). Le Pantere annullano subito il divario e, con Gabi, fanno registrare il controsorpasso; dentro Pietrini su Lanier, ma la numero 7 meneghina si trova subito la strada sbarrata con il muro di Haak che vale l’11-9 ed è time out Lavarini. La Prosecco Doc mantiene due lunghezze di vantaggio (15-13), ma si prosegue punto a punto fino all’allungo veneto sul 20-17. Continua la striscia positiva di Conegliano, che si interrompe però sul 22-18. Sul finale timido tentativo di rientro per le ospiti, ma è la Prosecco Doc a chiudere 25-20 e a pareggiare i conti.

Nel terzo parziale torna Lanier per la Numia che sui primi palloni del set lotta punto a punto, ma il muro di Kurtagic vale il 3-4. Si continua in equilibrio, interrotto Milano che con il monster block di Egonu e l’ace di Bosio si porta sul +3 (7-10). Lo strappo lombardo sul 10-14 costringe la panchina di casa a interrompere il gioco e, al rientro in campo, c’è la reazione delle Pantere che con Chirichella si riportano in parità (15-15). Vanno di pari passo le due formazioni, ma sono Egonu e compagne ad avere il cambio palla a favore. L’ingresso di Akimova, vincente dai nove metri, porta le sue sul 17-20, ma risponde Adigwe che con due ace rimette tutto in equilibrio. Finale sudatissimo al Palaverde: l’Imoco annulla un set point sul 23-24 e porta il parziale ai vantaggi. Alla sesta occasione è il murone di Kurtagic su Gabi a consegnare il set a Milano (28-30) che si porta sull’1-2.

N el quarto parziale partenza aggressiva per Milano che chiude il super rally che consegna loro il 2-4. Egonu è in modalità super e, ben supportata dalle sue compagne efficaci nel lavoro di muro difesa, mette a terra la palla del 4-8. Nonostante il cambio in posto quattro (dentro Sillah su Zhu) Conegliano non riesce a fermare la corsa della Numia che con Lanier trova il 6-11. Con l’americana ed Egonu mantiene le distanze la formazione di Lavarini (+5 e 10-15), mentre Conegliano è chiamata a reagire per portare il match al tie-break. Vola sul 12-18 Vero Volley, ma attenzione a Fahr che con due punti consecutivi prova a tenere vive le sue (14-18). Rispondono le Pantere che con Haak trovano il -2 (18-20), ma Piva e Kurtagic allungano nuovamente (18-23). È Paola Egonu a mettere la firma sulla palla che regala alla Numia il 20-25 e la vittoria.

I protagonisti-

Asia Wolosz (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Stiamo giocando nel campionato più bello e forte del mondo, Milano doveva cambiare qualcosa e oggi ha giocato alla grande, noi un po' meno. Ora andiamo con la testa alta in casa loro e faremo di tutto per fare una prestazione migliore di quella di oggi, peccato non aver ricambiato l'affetto del Palaverde con un bel regalo ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Sono molto contento per la prestazione delle ragazze, credo che abbiano dimostrato quanta voglia avevano di riaprire questa serie e di tornare a giocare a Milano. In avvio abbiamo beneficiato di qualche errore di troppo da parte di Conegliano, ma abbiamo mantenuto la lucidità per poterne approfittare. Nel secondo set abbiamo fatto fatica, mentre loro sono cresciute giocando con tanta determinazione e hanno limitato il nostro servizio e la nostra fase di attacco. Siamo emersi con moltissima aggressività nel terzo set per poi completare l'opera con un altrettanto ottimo quarto set. È stata una vittoria meritata, ci siamo espressi per lunghi tratti su buoni livelli ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 1-3 (20-25 25-20 28-30 20-25) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Braga Guimaraes 10, Fahr 11, Haak 27, Zhu 8, Chirichella 10, De Gennaro (L), Adigwe 2, Sillah 2, Daalderop, Lubian, Ewert, Scognamillo. Non entrate: Munarini (L). All. Santarelli.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 12, Bosio 4, Lanier 10, Danesi 5, Egonu 34, Piva 8, Fersino (L), Akimova 1, Pietrini 1, Sartori. Non entrate: Cagnin, Modesti, Gelin (L), Miner. All. Lavarini. ARBITRI: Vagni, Caretti.

Durata set: 24', 26', 31', 28'; Tot: 109'.

MVP: Paola Egonu (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 5344.

GARA 4 FINALE SCUDETTO-

Mercoledì: 22 aprile 2026, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano