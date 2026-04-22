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mercoledì 22 aprile 2026
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Conegliano espugna Milano ed è Campione d'Italia

Conegliano espugna Milano ed è Campione d'Italia

Netta vittoria per 0-3 (17-25, 22-25, 22-25) delle pantere contro Milano, che non riesce a ripetere la bella prestazione di domenica al Pala Verde. Per la squadra di Santarelli è il nono titolo
1 min
TagsNumiaProsecco DocPlay Off
MILANO- Con una super prestazione, quella delle giornate migliori, la Prosecco Doc Imoco Conegliano supera in tre set 0-3 (17-25, 22-25, 22-25) la Numia Milano in Gara 4 all'Allianz Cloud e conquista per la nona volta il titolo di Campione d'Italia. Egonu e compagne non sono riuscite a ripetere la performance di domenica sera al Pala Verde e si sono arrese dinanzi al maggior tasso tecnico delle avversarie.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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