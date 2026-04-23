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Volley Mercato: Dalila Marchesini da Altino alla UYBA

Volley Mercato: Dalila Marchesini da Altino alla UYBA

La ventenne centrale di Varese pronta all'esordio in A1 nella formazione di Enrico Barbolini dopo l'eccellente campionato scorso in cui ha realizzato 239 punti in 26 partite, con un eccellente 48,2% in attacco
3 min
TagsMarchesiniUYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE)-La UYBA Volley Busto Arsizio punta sul futuro e annuncia l’arrivo della giovane e promettente centrale Dalila Marchesini. Classe 2006, varesina, 185 cm di altezza, Marchesini rappresenta un innesto di grande prospettiva per il roster guidato da coach Enrico Barbolini.

LA CARRIERA-

Reduce dall’esperienza con la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, la centrale lombarda ha costruito il proprio percorso con costanza e crescita continua: nel 2023-2024 ha giocato in Serie B1 con Imoco Volley San Donà, mentre nella stagione 2024-2025 ha militato in Serie A2 con U.S. Esperia Cremona. Un percorso che testimonia un’evoluzione tecnica significativa, culminata in un’ultima stagione di altissimo livello.

I numeri parlano chiaro: 239 punti realizzati in 26 partite con Altino, con un eccellente 48,2% in attacco. A questi si aggiungono ben 62 muri (2,38 a partita) e 19 ace, dati che confermano la sua efficacia sia in fase offensiva che a muro.

Marchesini può vantare anche una carriera importante con le nazionali giovanili italiane: medaglia d’argento al Campionato Europeo U16 2021, oro al Campionato Europeo U17 2022 e ancora oro alla Coppa del Mondo U21 2025. Proprio nella rassegna mondiale è stata inoltre premiata come miglior centrale del torneo, a conferma del suo valore anche a livello internazionale. Non solo: Dalila ha recentemente ricevuto la chiamata di coach Julio Velasco per le prime settimane di allenamento con la nazionale seniores in corso di svolgimento a Milano.

Dotata di grandi qualità fisiche e tecniche, Dalila rappresenta uno dei profili più interessanti della nuova generazione: una giocatrice moderna, dinamica e con ampi margini di crescita, pronta a confrontarsi con il massimo livello.

Le parole di Dalila Marchesini

« Sono davvero felice di entrare a far parte della UYBA. È una società storica e ambiziosa, e per me rappresenta una grande opportunità. La chiamata in azzurro da parte di Julio Velasco mi ha riempito di orgoglio e mi aiuterà ad arrivare ancora più pronta al mio primo anno in Serie A1. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con coach Barbolini e le mie nuove compagne per dare il massimo e continuare a migliorare ».

Le parole del presidente Andrea Saini 

« Dalila è un investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro della nostra società. È una giocatrice giovane ma già con esperienze significative e numeri di grande valore. Siamo convinti che nel nostro ambiente potrà crescere ulteriormente e diventare un punto di riferimento ».

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