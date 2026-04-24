Volley Mercato: Beatrice Gardini primo colpo di Macerata
La forte schiacciatrice romagnola, lo scorso anno a Perugia, nel campionato 2025/2026 è stata la seconda miglior realizzatrice (prima tra le italiane) nel ruolo suo ruolo nella Regular Season
MACERATA-Ecco il primo nuovo volto in casa CBF Balducci HR Macerata. Il club ha annunciato di aver siglato un accordo per la stagione 2026/27 con la schiacciatrice Beatrice Gardini, classe 2003 per 184 centimetri di altezza. Il mercato in entrata arancionero inizia dunque con un colpo di assoluto livello, grazie all’ingaggio della forte giocatrice romagnola, seconda miglior realizzatrice (prima tra le italiane) nel ruolo di schiacciatrice nella Regular Season 2025/26 della Serie A1 con 412 attacchi vincenti, e al nono posto complessivo considerando tutti i ruoli nella classifica generale delle marcatrici del massimo campionato appena concluso, disputato con la maglia di Perugia.
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