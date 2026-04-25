Volley Mercato: Kaja Grobelna è il nuovo opposto di Novara

LA CARRIERA-

Classe 1995, 189 cm di altezza, Grobelna rientra nel campionato italiano dopo due anni di assenza vissuti prima in Giappone e poi in Turchia, al Galatasaray, dove ha vinto la CEV Cup 2026. Prima, sette stagioni nel nostro campionato: la prima nel 2018-2019 a Busto Arsizio (vincendo la CEV Cup), poi sei anni da protagonista a Chieri, di cui è stata anche capitana e con cui ha vinto in successione Wevza Cup, Challenge Cup e CEV Cup (premiata anche come MVP nel 2024). A inizio carriera ha vestito le divise di Asterix Kieldrecht (4 stagioni, in Belgio), Stoccarda (2015-2016, Germania) e Budowlani Lodz (2016-2018, Polonia).

Le parole di Kaja Grobelna

« Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in una società seria, ambiziosa e in cui si lavora molto bene. Dopo due anni lontana dall’Italia ho una gran voglia di tornare nel campionato più bello del mondo, e sono davvero entusiasta di poterlo fare indossando la maglia di Novara! Appena mi si è presentata questa opportunità non ci ho pensato due volte: vivo come un grandissimo onore la possibilità di vestire questi colori. Tutte le volte che ho giocato da avversaria al Pala Igor sono rimasta colpita dall’energia e dall’atmosfera del palazzetto e sono felicissima di sapere che per il prossimo anno sarà la mia nuova casa. Mi aspetto una stagione stimolante e impegnativa. Il mio primo pensiero è inserirmi al meglio nel gruppo per cominciare, fin da subito, a dare il mio contributo per raggiungere i nostri obiettivi di squadra ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« Abbiamo sempre apprezzato Kaja da avversaria, come atleta e come persona e sono davvero felice di poterla avere con noi nella prossima stagione. Viene facile presentarla ed elencarne i punti di forza, parliamo di un’atleta carismatica, determinata e dotata di personalità e tecnica. Un mix prezioso per una squadra come la nostra che si pone l’obiettivo di alzare l’asticella rispetto alla stagione appena passata. Abbiamo grande fiducia in quello che Kaja potrà dare a noi e alle compagne e all’impatto che potrà avere sul campionato ».