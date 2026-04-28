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martedì 28 aprile 2026
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Volley Mercato: Cuneo porta in italia Lisania Grafort 

Volley Mercato: Cuneo porta in italia Lisania Grafort 

Importante arrivo nel roster della formazione piemontese che si assicura la ventiduenne opposta cubana proveniente dalla formazione ungherese del dell’Újpesti
2 min
TagsGRAFORThonda

CUNEO-Grande colpo in entrata per la Cuneo Granda Volley che si assicura le prestazioni della ventiduenne opposta cubana Lisania Grafort che arriva in Serie A1 con grandi credenziali, un mix esplosivo di potenza, atletismo e fame di emergere. I suoi attacchi pesanti e la sua presenza a rete promettono spettacolo: un talento giovane, ma già pronto a graffiare.

LA CARRIERA-

Lisania muove i primi passi tra i grandi nel 2021-22 con il Granma, per poi passare al Santiago de Cuba. La svolta arriva nel 2023, quando partecipa alla Coppa del Mondo U21 e ai Giochi Panamericani. Il palcoscenico internazionale le apre le porte dell’Europa: Lisania lascia Cuba per inseguire il suo sogno e approda in Romania all’Argeș Pitești, dove inizia a mettersi in mostra e a macinare punti. L’estate segna un’altra svolta: brilla con la nazionale, vince la Pan American Cup U23 da MVP e attira l’attenzione dell’Újpesti in Ungheria, dove resta due stagioni confermandosi in Europa.
Le chiamate in nazionale continuano, fino alla Coppa del Mondo 2025 con la selezione maggiore. Poi il grande salto: la Serie A1 con Cuneo, pronta a calcare i palcoscenici più importanti con la maglia delle Gatte.

Le parole di Lisania Grafort

« Sono molto felice ed entusiasta per l’opportunità di giocare in uno dei campionati più competitivi e belli del Mondo. Non vedo l’ora di essere a Cuneo per conoscere tutti e iniziare a lavorare per crescere insieme al resto della squadra ».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini 

«  Siamo felici dell’arrivo a Cuneo di Lisania Grafort. Conosciamo il suo talento e le sue potenzialità, sulle quali il nostro staff lavorerà per farla rendere al massimo in Serie A1. Non vediamo l’ora che possa calcare i palazzetti italiani, facendo gioire i nostri tifosi ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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