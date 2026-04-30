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Volley Mercato: la Omag mette al centro Veronica Costantini

Volley Mercato: la Omag mette al centro Veronica Costantini

La ventiduenne cresciuta nella Igor Gorgonzola lascia Novara per trovare alla corte di Bellano la definitiva consacrazione in Serie A1
2 min
TagsCostantiniOmag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)-La promettente centrale Veronica Costantini, dopo la stagione nel roster di Novara, società nella quale è cresciuta, approderà nella prossima stagione nelle file della Omag S.Giovanni in Marignano. Fisicità, duttilità e un muro incisivo: Costantini porta alla corte di Bellano qualità tecniche, determinazione e grande margine di crescita. Il tecnico avrà a disposizione un’arma in più. 

LA CARRIERA-

Un percorso in costante crescita, costruito passo dopo passo. Dopo la trafila nelle giovanili novaresi e l’esperienza al Club Italia, ha vestito la maglia della CDA Talmassons contribuendo alla promozione in A1. Poi la Roma Volley Club, con la vittoria della WEVZA Cup e della Challenge Cup. Quindi la Spagna, al Ciutadella de Menorca, dove ha sfiorato il titolo nella Liga Iberdrola. Esperienze diverse, contesti diversi: un percorso che ha arricchito il suo gioco. Con le nazionali giovanili azzurre ha conquistato l’argento mondiale Under 21 e l’oro europeo Under 22. Quest’estate sarà tra le protagoniste della Nazionale B, confermandosi tra i profili più seguiti. 

Le parole di Veronica Costantini

« Sono molto contenta di far parte di questa squadra. Credo sia una grande possibilità di crescita e sono sicura che insieme riusciremo a toglierci molte soddisfazioni. Riesco già a sentire il calore della vostra accoglienza, e questo mi dà una carica enorme. Non vedo l’ora di iniziare. A presto! ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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