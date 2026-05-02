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Volley Mercato: Cuneo punta sulla fresca verve di Carola Bonafede

Volley Mercato: Cuneo punta sulla fresca verve di Carola Bonafede

La diciannovenne libero, scuola Volleyrò, dopo l'esordio nel massimo campionato nelle file di Chieri, cerca nelle file delle 'gatte' la definitiva consacrazione nel volley che conta
2 min
TagsBonafedeHonda Cuneo Granda Volley
 CUNEO-Prosegue la campagna di rafforzamento della Cuneo Granda Volley che per il ruolo di libero, in vista della prossima stagione, ha scelto la diciannovenne Carola Bonafede proveniente dalla prima stagione in A1 nelle file della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76.

LA CARRIERA-

Carola ha affinato le proprie abilità in seconda linea nel Volleyrò Casal de’ Pazzi dal 2022 al 2025, quando ha ottenuto anche grandi successi nelle Nazionali giovanili. Infatti la classe 2007 ha vinto due Europei Under 17 (2022, 2023) da protagonista, figurando anche come miglior libero nelle qualificazioni WEVZA Under 17 nel 2023. Poi nel 2024 ha chiuso al terzo posto l’Europeo Under 18 con l’Italia, mentre l’anno successivo ha fatto parte della spedizione Azzurra ai Mondiali Under 19. Così nella stagione 2025-26 è passata alla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 dove ha vissuto i primi momenti della sua carriera in Serie A1.

Le parole di Carola Bonafede

« Sono molto felice di venire a Cuneo. Non vedo l’ora di incontrare la squadra e di iniziare a lavorare. L’obiettivo è quello di continuare a crescere, imparare nuove cose e dimostrare il mio valore ».

Le parole dei co presidenti Bianco e Manini

« Con Carola Bonafede completiamo il nostro reparto dei liberi. È vero che abbiamo due giocatrici giovani in un ruolo delicato, ma sappiamo quanto valgono e tutto ciò che possono dimostrare, seguendo il giusto percorso di crescita ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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