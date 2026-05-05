Volley Mercato: Bianca Farriol, grande colpo di Macerata

MACERATA - La CBF Balducci HR Macerata vuole farsi trovarre pronta ed attrezzata al prossimo campionato di A1 femminile. La società arancionera ha messo a segno un grande colpo di mercato portando nelle Marche la centrale argentina Bianca Farriol, classe 2001, 187 cm di altezza, protagonista negli ultimi anni sui principali palcoscenici europei e con la propria Nazionale. La forte giocatrice albiceleste approda in Italia portando con sé un bagaglio di esperienza di grande rilievo, maturato sia con l’Argentina sia nei principali campionati continentali, tra Grecia e Francia, dove ha disputato tutte e tre le competizioni continentali (Champions League, CEV Cup e Challenge Cup).

Un’operazione fortemente voluta dalla società maceratese già nella scorsa stagione, quando l’atleta era stata individuata come fondamentale rinforzo per il reparto centrali, ma un infortunio al ginocchio in estate aveva purtroppo rinviato l’arrivo alla CBF Balducci HR. Dopo il recupero, il percorso si riallaccia ora e si concretizza con l’ingaggio per la prossima stagione, che sarà quella dell’esordio nel massimo campionato italiano per Bianca Farriol.

LA CARRIERA-

Con la maglia delle “Las Panteras” della Nazionale argentina, che vestirà anche nell’estate 2026 dopo la convocazione annunciata la scorsa settimana, Bianca Farriol può vantare la partecipazione olimpica a Tokyo 2020, la doppia vittoria nella Coppa Panamericana 2023 e 2024 (MVP e di Miglior centrale in quest’ultima edizione), e il successo nella Copa America 2025, dove viene inserita nel sestetto ideale della manifestazione come migliore nel suo ruolo. Con l’Argentina, per la nuova giocatrice arancionera, anche un argento (2023) e un bronzo (2021) nel Campionato sudamericano. Nelle ultime stagioni con i Club, Farriol ha invece vestito la maglia dell’Olympiacos, centrando nel 2024/25 un prestigioso “triplete” con la conquista di campionato, Coppa di Grecia e Supercoppa, distinguendosi anche come una delle migliori interpreti del fondamentale del muro. In precedenza, dal 2020 al 2023, è stata protagonista in Francia con il Béziers Volley, con cui ha conquistato la Coppa di Francia 2023. Gli inizi della sua carriera sono invece legati al San Lorenzo, in Argentina.