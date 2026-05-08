Volley Mercato: Matilde Munarini, centrale di qualità per la UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE) - La UYBA Volley Busto Arsizio piazza un innesto di prospettiva e qualità per il reparto centrale in vista della stagione 2026/27: è Matilde Munarini, vicentina, classe 2004, 187 centimetri di altezza, reduce dall’esperienza con l’Imoco Conegliano, club con cui nell’ultima stagione ha conquistato campionato italiano e Coppa Italia.

LA CARRIERA-

Cresciuta proprio nella cantera della società veneta, Munarini è considerata uno dei migliori talenti usciti dal vivaio di Conegliano. Per la squadra di coach Barbolini si tratta di un rinforzo importante in un reparto che può già contare sulla confermata Alice Torcolacci e sulla nuova arrivata Dalila Marchesini, in attesa dell’annuncio della quarta centrale.

Per Matilde Munarini quello a Busto Arsizio sarà anche un ritrovo con volti già conosciuti. Con Dalila Marchesini e Francesca Parlangeli ha infatti condiviso l’esperienza all’Esperia Cremona in Serie A2 nella stagione 2024/25, dopo aver vestito la maglia cremonese anche nel campionato 2023/24. In precedenza, nella stagione 2022/23, aveva militato a Brescia, sempre in A2, insieme ad Alice Torcolacci.

Il percorso della centrale vicentina è impreziosito anche da un curriculum importante con le nazionali giovanili italiane: argento all’Europeo Under 16 nel 2019, oro all’European Youth Olympic Festival nel 2022, oro all’Europeo Under 19 nel 2023 e oro ai Campionati Universitari del 2025. Proprio nel 2025 sono arrivate anche le prime convocazioni con la nazionale maggiore guidata da Julio Velasco, con il debutto in azzurro il 7-8 maggio 2025. Nell’amichevole contro la Germania a Novara, vinta dall’Italia 3-1, Munarini è stata nominata MVP.

Le parole di Matilde Munarini

« Sono davvero contenta di iniziare questa nuova avventura con la UYBA. Per me è una grande opportunità: arrivo in una società importante, con una storia speciale e un pubblico molto caldo. Porto con me l’ esperienza in serie A2 e l’ultima grande annata con Conegliano, in cui ho potuto giocare e confrontarmi quotidianamente con grandissime campionesse. Conosco già alcune compagne e questo mi aiuterà sicuramente nell’inserimento. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro, dare il massimo ogni giorno e contribuire agli obiettivi della squadra ».

Le parole del presidente Andrea Saini

« Siamo molto felici di dare il benvenuto a Matilde. È un’altra giocatrice giovane che si unisce al nostro roster, ma con un percorso già molto significativo alle spalle, sia nei club sia con le nazionali giovanili. Arriva da una importante gavetta in serie A2 e da una realtà vincente come Conegliano, portando con sé entusiasmo, qualità e grande voglia di crescere. Crediamo che possa inserirsi molto bene nel progetto tecnico di coach Barbolini e rappresentare un tassello importante per il futuro della UYBA ».