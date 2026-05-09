Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 9 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: Cuneo sisterma la regia con Laura Pasquino

Volley Mercato: Cuneo sisterma la regia con Laura Pasquino

La palleggiatrice lombarda ventiquattrenne torna nel massimo campionato dopo le due positive stagioni ad Olbia e Casalmaggiore in serie A2
2 min
TagsPasquinocuneo

CUNEO-Ancora un nuovo ingresso nel nuovo roster della Cuneo Granda Volley che mette in organico la ventiquattrenne palleggiaqtrice Laura Pasquino che viene da due positive stagioni in A2 a Olbia e Cuneo.

LA CARRIERA-

Uno dei momenti più belli della carriera di Laura Pasquino è la stagione 2016-17, in cui conquista l’Europeo U16 con la Nazionale: ciò le permette di mettersi in mostra. Infatti nel 2019 c’è la chiamata in Serie A2 del Sassuolo, dove resta per due anni.

Dopodiché la palleggiatrice muove il primo passo verso la Granda, raggiungendo Mondovì per la stagione 2021-22 e sfiorando la promozione in Serie A1. L’anno successivo gioca a Cremona prima del salto più grande: Bergamo la chiama in Serie A1. Quindi due stagioni a Olbia e a Casalmaggiore le permettono di stabilirsi ad un ottimo livello, che le vale un’altra chiamata nella massima serie.

Le parole di Laura Pasquino

« Sono davvero felice di poter iniziare questo nuovo capitolo a Cuneo.  Arrivo con tanta voglia di lavorare, migliorare e dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff e i tifosi, e di potermi nuovamente confrontare con il livello altissimo di questo campionato: è uno stimolo enorme e una spinta a dare qualcosa in più ogni giorno. Le sensazioni sono tutte positive ».

Le parole dei  co-presidenti Bianco e Manini 

« Siamo felici di accogliere Laura Pasquino a Cuneo per completare la regia della squadra del prossimo anno . Pensiamo che lei possa avere le qualità che ci serviranno nella prossima stagione e confidiamo che con il nostro staff possa crescere ancora ». 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

Da non perdere

Laura Pasquino da Olbia a CasalmaggioreLaura Pasquino seconda palleggiatrice di Bergamo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS