Volley Mercato: Cuneo sisterma la regia con Laura Pasquino

LA CARRIERA-

Uno dei momenti più belli della carriera di Laura Pasquino è la stagione 2016-17, in cui conquista l’Europeo U16 con la Nazionale: ciò le permette di mettersi in mostra. Infatti nel 2019 c’è la chiamata in Serie A2 del Sassuolo, dove resta per due anni.

Dopodiché la palleggiatrice muove il primo passo verso la Granda, raggiungendo Mondovì per la stagione 2021-22 e sfiorando la promozione in Serie A1. L’anno successivo gioca a Cremona prima del salto più grande: Bergamo la chiama in Serie A1. Quindi due stagioni a Olbia e a Casalmaggiore le permettono di stabilirsi ad un ottimo livello, che le vale un’altra chiamata nella massima serie.

Le parole di Laura Pasquino

« Sono davvero felice di poter iniziare questo nuovo capitolo a Cuneo. Arrivo con tanta voglia di lavorare, migliorare e dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff e i tifosi, e di potermi nuovamente confrontare con il livello altissimo di questo campionato: è uno stimolo enorme e una spinta a dare qualcosa in più ogni giorno. Le sensazioni sono tutte positive ».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini

« Siamo felici di accogliere Laura Pasquino a Cuneo per completare la regia della squadra del prossimo anno . Pensiamo che lei possa avere le qualità che ci serviranno nella prossima stagione e confidiamo che con il nostro staff possa crescere ancora ».