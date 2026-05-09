Volley Mercato: Vallefoglia potenzia l'attacco con Alessia Bolzonetti

LA CARRIERA-

Alessia resciuta nell’Igor Volley Novara, ha giocato tre campionati di alto livello in A2, due a San Giovanni in Marignano ed uno a Macerata. Nelle ultime due stagioni si è affermata in massima serie con il Volley Bergamo, guadagnando sempre maggiore spazio in campo. L’anno scorso ha firmato 5.92 punti a partita, con il 36.3% di efficacia in attacco. Alessia è stata inserita dal ct Julio Velasco nel secondo gruppo delle atlete tra le quali saranno selezionate le partecipanti alle competizioni estive cui parteciperà la nazionale azzurra. Nel gruppo della neo biancoverde saranno scelte le giocatrici che prenderanno parte ai Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Bolzonetti ha alle sue spalle numerosi successi con le nazionali giovanili: tra essi spiccano la medaglia d’oro agli Europei Under 21 del 2022 giocati in Puglia e quella d’argento ai Mondiali Under 18 disputati nel 2019 in Egitto, entrambe vinte assieme a Loveth Omoruyi.

Le parole di Alessia Bolzonetti

« Ho scelto Vallefoglia perché è una società molto ambiziosa e lo si percepisce anche da avversari, quindi penso sia il posto giusto per me per crescere, migliorare e alzare l’asticella. Io sono super affezionata a questo territorio, lo adoro talmente che ho convinto la mia famiglia a trasferirsi a Pesaro. Penso che il campionato italiano sia di altissimo livello e ogni anno diventa sempre più competitivo e difficile: è una bella sfida e sono contenta di farne parte. I miei obiettivi sono di crescere a livello tecnico e migliorare su più aspetti possibile. Fuori dal campo, mi piace tantissimo andare al mare, passeggiare, cucinare e visitare qualche posto, anche nei dintorni. In nazionale va tutto molto bene, mi sto divertendo e sto lavorando tanto. Cerco di fare del mio meglio e di mettercela tutta per finire la giornata soddisfatta ».

Le parole del tecnico Andrea Pistola

« È una giocatrice che abbiamo molto apprezzato nella scorsa stagione a Bergamo, con cui ha fatto delle ottime partite dimostrando di poter dare un grosso contributo in tutti i fondamentali: servizio incisivo, buona solidità in ricezione e prestazioni importanti a livello numerico nella fase di attacco. È una giocatrice duttile che sa essere utile in tutte le fasi di gioco, può essere una pedina importante da utilizzare in tutte le situazioni tattiche. Sarà sicuramente importante nell’economia delle varie partite. Siamo contenti che abbia accolto con entusiasmo la nostra chiamata, abbiamo raggiunto un accordo nel giro di poche ore e questo ha confermato la sua voglia di partecipare al nostro progetto ».