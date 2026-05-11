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lunedì 11 maggio 2026
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Volley Mercato: la centrale Van Avermaet da Novara a Bergamo

Volley Mercato: la centrale Van Avermaet da Novara a Bergamo

Dopo le esperienze in patria e Francia, la giocatrice belga si è affermata anche nel campionato italiano, prima a Busto Arsizio e poi a Novara
2 min
TagsVan AvermaetBergamo

BERGAMO-Il Volley Bergamo 1991 apre ufficialmente il nuovo capitolo della stagione 2026/2027 con un innesto di spessore internazionale: Silke Van Avermaet vestirà la maglia rossoblù.

Giocatrice moderna e in continua evoluzione, Van Avermaet porta a Bergamo fisicità, determinazione e una mentalità internazionale, maturata anche con la Nazionale belga. Il suo è un profilo che alza ulteriormente il livello del reparto.

Con questo annuncio, il Volley Bergamo 1991 accende i riflettori sulla nuova stagione: un cammino che prende forma partendo da basi solide e da un’identità chiara.

 LA CARRIERA-

Centrale belga, classe 1999, 192 centimetri di talento e presenza sotto rete, Van Avermaet rappresenta il primo tassello di un progetto ambizioso che guarda al futuro con entusiasmo, energia e voglia di crescere. Il suo arrivo segna l’inizio di un percorso che punta a costruire una squadra competitiva, affamata e pronta a emozionare.

 Dopo le esperienze in Belgio e Francia, Silke si è affermata anche nel campionato italiano, prima a Busto Arsizio e poi a Novara, distinguendosi per solidità a muro, rapidità negli spostamenti e qualità offensive in primo tempo.

 Le parole di Silke Van Avermaet 

« Arrivare a Bergamo è una grande opportunità. È un club con storia e ambizione e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sono pronta a dare tutto per la squadra e per questi colori ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Volley A1 femminile

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