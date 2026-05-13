Voley mercato: UYBA punta su Maia Monaco per il reparto delle centrali

BUSTO ARSIZIO(VARESE)- La UYBA Volley Busto Arsizio chiude il roster delle centrali per la stagione 2026/2027 affidandosi a un prospetto giovane e già ricco di esperienza: Maia Monaco vestirà la maglia biancorossa nel prossimo campionato di Serie A1. Nata a Busto Arsizio nel 2006, la centrale alta 186 centimetri torna così nella società dove aveva mosso i primi passi nel volley giovanile. Dopo un percorso di crescita lontano dalla sua città, Monaco è pronta ad affrontare per la prima volta il massimo campionato italiano.

La carriera-

Nel corso della sua carriera ha giocato con Futura Volley Giovani, Piacenza, Club Italia, Volleyrò Casal de’ Pazzi, Orocash Picco Lecco e Tenaglia Abruzzo Altino Volley, formazione con cui ha disputato l’ultima stagione di Serie A2 condividendo il reparto con Dalila Marchesini, già annunciata dalla UYBA nelle scorse settimane. Con il suo arrivo, il reparto centrali biancorosso sarà formato da Alice Torcolacci, Dalila Marchesini, Maia Monaco e Matilde Munarini. Il percorso della giovane atleta è stato arricchito anche dalle esperienze con le nazionali giovanili italiane. Nel 2021 ha conquistato il premio di miglior centrale agli Europei Under 16, chiusi dall’Italia con l’argento. Successivamente sono arrivati l’oro all’Europeo Under 17 del 2022, il bronzo al Mondiale Under 19 del 2023 e l’argento all’Europeo Under 20 del 2024.

Le parole del presidente Andrea Saini-

«Siamo molto felici di accogliere Maia Monaco nella famiglia UYBA. Parliamo di un’atleta giovane, in forte ascesa, che ha già maturato una gavetta importante nonostante l’età. Il fatto che sia originaria proprio di Busto Arsizio rende questo arrivo ancora più significativo: Maia è legata al territorio e potrà vivere questa esperienza con motivazioni speciali. La promozione in Serie A1 rappresenta per lei un premio meritato per il percorso fatto finora: non un arrivo, ma un nuovo punto di partenza».

Le parole di Maia Monaco-

«Ringrazio la società per questa grande opportunità. Per me giocare in Serie A1 è un passo importantissimo e farlo a Busto Arsizio, a casa, ha un valore enorme. Sarà un’occasione preziosa per migliorare ogni giorno, confrontarmi con un livello altissimo e vivere l’emozione di giocare nell’arena dove ho sempre sognato di scendere in campo».