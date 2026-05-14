Volley Mercato: Sophie Andrea Blasi è il libero di Vallefoglia

Libero moderno, veloce nelle letture e sempre pronta a difendere ogni pallone come se fosse l’ultimo. Giocatrice dal forte DNA sportivo, è riconosciuta per la sua mentalità competitiva e per la capacità di dare equilibrio e sicurezza alla seconda linea!

LA CARRIERA-

Sophie è figlia d’arte, papà Andrea è stato un giocatore di basket negli anni ’90 vincendo uno scudetto con l’Olimpia Milano, ma la sua passione è stata subito la pallavolo, imparata soprattutto a Orago e al Volleyrò. Giocando da schiacciatrice, con la maglia del club varesino ha vinto un titolo nazionale Under 14 nel 2016 (con tanto di premio come miglior attaccante) e uno Under 16 nel 2017; in forza alla società romana ha aggiunto alla sua bacheca la doppietta scudetto Under 16 e Under 18 nel 2018. In quegli stessi anni Blasi ottiene ottimi risultati con le Nazionali giovanili (oro agli Europei Under 16 del 2017 e argento agli Europei Under 17 del 2018) mentre l’esordio in A2 arriva nella stagione 2019/20 con Montale. È nel 2022/23 che Sophie cambia definitivamente ruolo, iniziando la sua carriera da libero con la Millenium Brescia. L’esplosione avviene però nel campionato successivo con Olbia: chiuderà la stagione con un clamoroso 49,6% di ricezione perfetta su 613 palloni, cifre che le valgono il riconoscimento come miglior libero della serie A2. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Futura Giovani Busto Arsizio risultando ancora una volta una delle migliori del campionato nel suo ruolo.