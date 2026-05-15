Volley Mercato: Maria Teresa Bassi sarà il secondo opposto di Bergamo

BERGAMO- Il Volley Bergamo 1991 ha scelto la fresca verve di Maria Teresa Bassi per completare il reparto degli opposti. Sarà la ventitreenne bresciana a ricoprire il ruolo di vice Kipp nel roster della formazione orobica.

Giocatrice dotata di fisicità e personalità, Bassi si è messa in evidenza nelle ultime stagioni per la capacità di incidere nei momenti importanti del match, mostrando solidità offensiva e continui margini di crescita. Un profilo giovane ma già abituato ai ritmi della Serie A, pronto a inserirsi in un contesto ambizioso come quello bergamasco.

Nel corso dell’ultima stagione ha confermato il proprio valore nelle file di Melendugno in A2, mettendo in mostra qualità in attacco, intensità al servizio e una buona capacità di gestione dei palloni più pesanti. Caratteristiche che la rendono una pedina preziosa nelle rotazioni offensive rossoblù.

Le parole di Maria Teresa Bassi

« Sono molto felice di arrivare a Bergamo, una società con una storia importante e grande tradizione nella pallavolo italiana. Per me sarà un’opportunità preziosa per continuare a crescere, lavorare con uno staff di alto livello e confrontarmi quotidianamente con compagne di grande valore. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi rossoblù e dare il massimo per questa maglia ».