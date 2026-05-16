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Volley Mercato: a Macerata arriva Chiara Landucci 

Volley Mercato: a Macerata arriva Chiara Landucci 

La società marchigiana ufficializza l’ingaggio della centrale emiliana classe 2002, reduce dall’esperienza in A2 con Messina. Un profilo giovane ma già esperto che andrà a completare il reparto delle centrali a disposizione di coach Valerio Lionetti in vista della prossima stagione
3 min
Tagscbf balducci hrLanducci

MACERATA- La CBF Balducci HR aggiunge un nuovo tassello al roster che affronterà il prossimo campionato di Serie A1: il club maceratese ha infatti trovato l’accordo per la stagione 2026/27 con la centrale Chiara Landucci, classe 2002 alta 185 centimetri. Reduce da un’annata da protagonista in Serie A2 con la maglia di Messina, la giocatrice emiliana approda nelle Marche per completare il reparto delle centrali a disposizione di coach Valerio Lionetti.

Per Landucci, presenza fissa nel campionato cadetto dal 2021, si tratta della prima esperienza nella massima serie. Un traguardo conquistato grazie alla continuità e alle qualità mostrate negli ultimi anni in A2, categoria nella quale ha incrociato più volte da avversaria proprio la CBF Balducci HR.

La carriera- 

La crescita pallavolistica di Chiara Landucci prende forma alla Anderlini Modena, dove rimane per tre stagioni tra settore giovanile e Serie B2. Il valore dimostrato nel panorama dei vivai italiani le permette di effettuare subito il salto in Serie A2 nel 2021/22, quando approda alla Futura Giovani Busto Arsizio. Nell’annata successiva si trasferisce all’Esperia Cremona, dove resta per due stagioni consecutive, consolidando il suo ruolo nel secondo campionato italiano, poi nel 2024 il ritorno alla Futura, il Club che l’aveva chiamata all’esordio in Serie A. Infine, la stagione appena conclusa con la maglia di Messina, vissuta costantemente in campo con la formazione siciliana.

2026/27 CBF Balducci HR Macerata (A1)

2025/26 Akademia Sant’Anna Messina (A2)

2024/25 Futura Giovani Busto Arsizio (A2)

2022/24 Esperia Cremona (A2)

2021/22 Futura Giovani Busto Arsizio (A2)

2020/21 Anderlini Modena (B2)

Le parole di Chiara Landucci-

«Ho scelto la CBF Balducci HR Macerata perché penso sia la realtà giusta per potermi sviluppare e mettermi alla prova in un contesto competitivo come la Serie A1. È sicuramente entusiasmante far parte di questo progetto e di una società seria che negli ultimi anni si è contraddistinta per i propri risultati. Sono sicura che con il gruppo creeremo la giusta amalgama per raggiungere gli obiettivi prefissati e per toglierci qualche soddisfazione  centrale emiliana che esordirà in A1 in arancionero nel 2026/27 – Dalla prossima stagione mi aspetto di apprendere il più possibile dallo staff e dalle compagne. Cercherò di portare il mio contributo quotidiano nel lavoro in palestra e di creare un gruppo unito e pronto per le sfide del campionato. Sono certa inoltre che anche il pubblico farà la differenza, quindi non vedo l’ora di conoscervi tutti al palazzetto.»

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