Volley Mercato: la cubana Liset Herrera Blanco a Talmassons

TALMASSONS (UDINE) -Liset Herrera Blanco, centrale cubana classe '98 è una giocatrice della CDA Talmassons . Porta con sé in Friuli potenza, centimetri e un'esperienza internazionale d'élite.

LA CARRIERA-

Con i suoi 195 cm e una capacità di elevazione straordinaria, Liset ha lasciato il segno nei campionati più competitivi d'Europa: dai palcoscenici della Turchia e della Francia fino alle sfide di vertice in Grecia e Svizzera. Atleta dal profilo fisico imponente e dalla grinta inesauribile, Liset è pronta a far tremare il taraflex della Serie A1.