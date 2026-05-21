Volley Mercato: la Omag mette in difesa Rebecca Scialanca

S.G.IN MARIGNANO (RIMINI)- La Omag S.G. in Marignano ha annunciato l’ingaggio del libero Rebecca Scialanca . L’atleta ligure si avvicina alla pallavolo fin da giovanissima sviluppando presto le qualità che oggi rappresentano il suo marchio di fabbrica nel ruolo di libero: velocità di lettura, solidità in ricezione, dinamismo difensivo. Un percorso costruito stagione dopo stagione, punto dopo punto, attraverso esperienze diverse e una continuità che non si improvvisa

LA CARRIERA

Nata a Sanremo il 29 maggio 2005, la formazione parte dalla Riviera Volley Sanremo, poi nel 2020 arriva la chiamata del Cuneo Granda Volley per il salto in B2. Tappe successive: Busnago, Gorle, e il primo approdo in Serie A1 con il Volley Bergamo 1991, a soli 18 anni. A gennaio 2024 sceglie di scendere in A2 con Esperia Cremona per trovare più spazio e responsabilità in campo: una mossa controcorrente che racconta già molto del suo carattere. Poi il ritorno in A1 con Cuneo, e la stagione 2025-2026 al Monviso Volley. Nella prossima stagione sarà a disposizione di Massimo Bellano, con il ruolo di vice di Sara Panetoni. Una realtà competitiva, una sfida importante: tutto quello che serve a una giocatrice che ha già dimostrato di sapere esattamente come fare il passo successivo.

Le parole di Rebecca Scialanca

« Dopo la stagione scorsa, che mi ha lasciato qualche dubbio in più su me stessa, sento il desiderio di rimettermi in gioco e continuare a crescere, soprattutto dal punto di vista tecnico, con un allenatore preparato come Massimo Bellano. Ho scelto San Giovanni perché me ne hanno parlato tutti molto bene, descrivendolo come un ambiente unito, quasi una grande famiglia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione, lavorare tanto e dare il massimo per aiutare la squadra! ».