Volley Mercato: Vallefoglia mette in regia Ulrike Bridi

LA CARRIERA-

Alta 1.82, nata nel 1998 a Trento, alle sue spalle due stagioni di A1 al Brescia dal 2019 al 2021, poi quattro campionati in A2 a Catania, Olbia e Offanengo, prima del ritorno in A1 con la Wash4Green Monviso nella scorsa stagione.

Le parole di Ulrike Bridi

« Ho sempre sentito parlare bene della societá, molto ambiziosa, che con il tempo é riuscita a costruire step by step la propria storia, una qualità che ci accomuna. Parlando con il coach ho capito che anche lui condivide pienamente questa filosofia del “lavorare sodo per raggiungere i risultati” e che anche le giocatrici siano sulla stessa lunghezza d’onda Tutte queste qualità mi hanno convinta ad accettare molto volentieri ad entrare a far parte di un progetto molto stimolante per me. Il campionato italiano è sicuramente é tra i migliori al mondo e non é un caso se le migliori giocatrici vengono a giocare nel nostro paese. Io sono onorata di farne parte. Il mio obiettivo è mettermi a disposizione della squadra e poter imparare dalle mie compagne con più esperienza. A livello personale voglio lavorare molto sulle mie lacune tecniche e crescere a livello tattico, parte fondamentale per un palleggiatore. Nel mio tempo libero mi piace stare a contatto con la natura e fare sport all’aria aperta (beach volley primo in classifica), ma anche passare del tempo con amici e famiglia. Amo viaggiare, da sempre mi affascina e mi arricchisce conoscere nuove persone e le loro culture. Io stessa ho un mix dal gusto italo sudamericano ».

Le parole del tecnico Andrea Pistola

« La scelta di Bridi è dovuta soprattutto a quanto di buono ha fatto vedere in A1 nell’ultima stagione a Pinerolo, che per lei è stata la prima occasione di potere misurarsi in massima serie con buona continuità. Ha dimostrato di essere una giocatrice che merita di più di quanto ha potuto far vedere nella sua carriera, mostrando delle ottime prestazioni con la maglia della Wash4Green. È una giocatrice che ama giocare veloce e con i centrali, e può inserirsi perfettamente nell’organico della squadra che abbiamo strutturato. Ha molta personalità ed è perfettamente in grado di entrare e di dare il suo importante contributo alla squadra anche partendo dalla panchina. Ha le caratteristiche giuste per fare bene nel nostro progetto e soprattutto ha grandi motivazioni per cimentarsi nel grande palcoscenico della A1. Ha grosse capacità anche nell’attacco di seconda, e questa è un’altra caratteristica importante ».