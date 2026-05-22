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Volley Mercato: per Ilaria Battistoni nuova avventura a Bergamo

Volley Mercato: per Ilaria Battistoni nuova avventura a Bergamo

La trentenne palleggiatrice dopo l'esperienza di Pinerolo, resta in Serie A1 firmando per la formazione orobica. Per lei sarà la settima stagione di fila nel massimo campionato
2 min
TagsbattistoniBergamo 1991

BERGAMO-Ilaria Battistoni è pronta a tuffarsi in una nuova avventura. L'esperta regista marchigiana lascia Monviso e si accasa a Bergamo dove vivrà la settima stagione consecutiva nel massimo campionato.

Classe, visione di gioco e leadership: Battistoni porta a Bergamo un percorso costruito negli anni tra Serie A1 e A2, maturando esperienze importanti in piazze di alto livello e confrontandosi con alcune delle realtà più competitive del panorama nazionale. Una carriera che l’ha vista crescere passo dopo passo, diventando una giocatrice affidabile, capace di guidare il ritmo della squadra e trasmettere equilibrio nei momenti decisivi.

 Nel corso della sua carriera ha indossato maglie prestigiose, vivendo stagioni significative tra Novara e Firenze, mettendo sempre in evidenza qualità tecniche, lucidità tattica e capacità di adattamento. Un profilo completo che rappresenta un valore importante per il progetto tecnico del Volley Bergamo 1991.

 La sua presenza sarà fondamentale anche fuori dal campo: esperienza, mentalità e conoscenza della categoria saranno risorse preziose per accompagnare la crescita del gruppo che sta nascendo in vista della nuova stagione.

Le parole di Ilaria Battistoni 

« Ho scelto Bergamo perché è una società che ha storia, ambizione e grande credibilità nel mondo della pallavolo. Ho percepito entusiasmo e voglia di costruire qualcosa di importante. Arrivo con grande motivazione e con il desiderio di mettere la mia esperienza a disposizione della squadra, lavorando ogni giorno per crescere insieme al gruppo e creare un’identità forte. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere i nostri tifosi ».

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