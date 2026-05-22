Volley Mercato: a Cuneo la mano pesante di Anna Tikhomirova

CUNEO -Anna Tikhomirova, schiacciatrice russa dalla mano pesante, è una nuova giocatrice della Cuneo Granda Volley. La giocatrice, classe 2004, arriva in Italia dopo aver militato in squadre del suo paese e in Turchia.

LA CARRIERA-

Anna si affaccia alla pallavolo dei grandi nel 2019 con la Dynamo Akademiya U20, dove resta per due stagioni mettendo in mostra le proprie qualità. Nel 2021 arriva il trasferimento al Tulitsa Tula, club con cui si divide tra U20 e prima squadra, iniziando il proprio percorso nella Super League russa.

Con il Tula prende parte sia alle competizioni U20 sia al massimo campionato nazionale, crescendo stagione dopo stagione. Nel 2024 conquista anche il premio di Top Scorer della Coppa di Russia U20.

La stagione successiva si trasferisce al Murom, dove attira l’interesse del campionato turco. Infatti arriva infatti la chiamata dell’Aydın Büyükşehir Belediyespor, con cui lo scorso anno ha lottato contro alcune delle più forti al Mondo, prima di approdare in Serie A1.

Le parole di Anna Tikhomirova

« Sono molto felice di arrivare in Cuneo Granda Volley. Sono sicura che sarà un’esperienza elettrizzante e di valore. Spero di migliorare e imparare tanto, aiutando la squadra in ogni modo per raggiungere il meglio ».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini

« Siamo contenti di accogliere Anna Tikhomirova a Cuneo. Sappiamo che ha qualità importanti su cui lavorare e siamo fiduciosi nel percorso di crescita che affronterà qui a Cuneo con il nostro staff, per poi dare il massimo sul taraflex ».