Volley mercato: Sara Caruso nel roster di Firenze

FIRENZE- Il Bisonte Firenze aggiunge al roster la centrale siciliana Sara Caruso, al lavoro in queste settimane con la nazionale italiana ‘B’ in vista dei Giochi del Mediterraneo. Una convocazione, quella nel gruppo azzurro di Carlo Parisi, arrivata al termine della stagione della consacrazione in A1, con la maglia di San Giovanni in Marignano: la venticinquenne di Niscemi, cresciuta nel vivaio dell’UYBA, aveva già assaggiato la massima categoria fra il 2021 e il 2023 a Cuneo, ma l’anno scorso, nella Omag-Mt, è stata protagonista, da titolare, della splendida cavalcata verso la salvezza, mettendosi in mostra come una delle centrali più affidabili del campionato. I suoi 193 cm, insieme a una naturale predisposizione alla lettura del gioco, la rendono quasi insuperabile a muro, fondamentale in cui è stata l’ottava migliore nell’ultima Serie A1 Tigotà – con 51 muri vincenti – e la numero uno nel precedente campionato di A2, ma anche in attacco ha dimostrato qualità importanti: ne Il Bisonte Caruso vestirà la maglia numero 16, e dopo l’estate azzurra andrà a rinforzare un reparto delle centrali che può già contare su Nausica Acciarri.

La carriera –

Sara Caruso, figlia d’arte – la mamma Jenny Accardi ha giocato due stagioni in A2 con la Giarratana nei primi anni ’90 – nasce a Vittoria (RG) il 5 febbraio 2001, e a 14 anni si trasferisce a Rimini per inseguire il suo sogno pallavolistico con il Riviera Volley. Qui viene notata dalla UYBA Busto Arsizio, che nel 2016 la inserisce nel suo settore giovanile, poi nel 2019, dopo il debutto in B2 con la seconda squadra delle Farfalle, torna nella sua Sicilia, accettando l’offerta di Marsala: in due stagioni, si impone subito come una delle migliori centrali della serie A2, tanto che nel 2021 Cuneo la porta in A1, categoria in cui esordisce a 20 anni. Dopo due annate con le Gatte, decide di tornare in A2 con la maglia di Montecchio Maggiore, poi nel 2024 viene ingaggiata da Macerata, club con cui ottiene la promozione dalla A2 alla A1 risultando anche la miglior muratrice fra regular season e playoff con 111 muri vincenti: a fine stagione si trasferisce a San Giovanni in Marignano, giocando il suo primo campionato di A1 da titolare e guadagnandosi anche la convocazione nella nazionale ‘B’, prima del passaggio a Il Bisonte Firenze.

Le parole di Sara Caruso-

«Quando ho ricevuto la chiamata di coach Orefice e mi è stato presentato il progetto de Il Bisonte, mi sono emozionata e ho accettato questa sfida con grande entusiasmo», ha raccontato la giocatrice viola. «Mi aspetto tanta grinta e determinazione da parte di tutto il gruppo. In campo metto sempre tutta me stessa fino all’ultima palla e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in quella che mi è stata descritta come una grande famiglia».