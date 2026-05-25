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Volley Mercato: l'azzurra Elena Pietrini  a Bergamo

Volley Mercato: l'azzurra Elena Pietrini  a Bergamo

La società lombarda piazza un innesto di prestigio assicurandosi la schiacciatrice  classe 2000. Dopo le esperienze ai vertici della Serie A1 e i successi con la nazionale italiana, la nuova banda rossoblù è pronta a diventare uno dei punti di riferimento della squadra nella prossima stagione
2 min
Tagsvolley bergamoPietrini

BERGAMO-  Elena Pietrini, una delle protagoniste della pallavolo italiana, arriva al Volley Bergamo 1991. Vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione di Serie A1.

La carriera-

Schiacciatrice di talento e personalità, Pietrini arriva a Bergamo dopo un percorso che l’ha vista protagonista ai massimi livelli del volley nazionale e internazionale, tra Serie A1, esperienze all’estero e la maglia della Nazionale italiana, con cui ha conquistato importanti traguardi internazionali.

Classe 2000, cresciuta nel vivaio federale del Club Italia, Elena ha saputo affermarsi giovanissima tra le migliori interpreti del suo ruolo grazie a qualità offensive, solidità in ricezione e una mentalità competitiva che l’hanno resa negli anni un punto di riferimento del panorama azzurro.

Nel suo percorso figurano esperienze con Club Italia, Scandicci, la parentesi in Russia con la Dinamo Kazan e le ultime stagioni con Milano, oltre ai successi con la Nazionale italiana: dall’argento mondiale del 2018 all’Europeo conquistato nel 2021, passando per la Volleyball Nations League.

L’annuncio del suo arrivo è stato accompagnato da un reel realizzato negli spazi di GEWISS, partner profondamente legato al territorio e ai valori di innovazione, energia e crescita condivisi dal club rossoblù. Un percorso simbolico che accompagna Elena verso il momento più atteso: indossare la maglia del Volley Bergamo 1991.

Le parole di Elena Pietrini-

«Ho scelto Bergamo perché ho sentito entusiasmo, ambizione e tanta voglia di costruire qualcosa di importante. È una piazza con una storia incredibile e con tifosi che conoscono e amano la pallavolo. Arrivo con grande motivazione e con il desiderio di dare tutto per questa maglia».

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