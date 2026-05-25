Volley mercato: Macerata punta su Mikaela Stoyanova, talento bulgaro per l’attacco  

La carriera-

La neo giocatrice arancionera, protagonista in Nazionale con la maglia della Bulgaria, già conosce il massimo campionato italiano per aver difeso nell’ultima annata i colori della Megabox Vallefoglia, conquistando anche la vittoria in Europa in Challenge Cup con il team pesarese. Ora è pronta a proseguire la sua avventura in A1 nella stessa regione, le Marche, ma stavolta con la maglia della CBF Balducci HR, portando potenza ed entusiasmo alla formazione di coach Valerio Lionetti.

Mikaela Stoyanova può vantare già un’ottima esperienza a livello internazionale, con la sua Bulgaria ha infatti preso parte con la Nazionale Seniores al Mondiale 2025 e alle edizioni della VNL dal 2023 in poi, oltre alle precedenti avventure con le Nazionali Giovanili. A livello di Club, prima dell’arrivo in Italia, ha mosso i primi passi della sua carriera con la maglia del Levski Sofia, a partire dal settore giovanile e per poi arrivare in prima squadra, partecipando con la formazione bulgara anche alla Challenge Cup (2023/24 e 2024/25) e raggiungendo il secondo posto in campionato nel 2024/25.

2026/27 CBF Balducci HR Macerata (A1)

2025/26 Megavolley Vallefoglia (A1)

2020/25 Levski Sofia (BUL)

Le parole di Mikaela Stoyanova

«Ho scelto la CBF Balducci HR Macerata perché penso sia l’ambiente ideale per continuare a crescere. Fin dal primo contatto ho percepito sensazioni molto positive e sono felice di iniziare questa nuova avventura, conoscere la squadra e vivere l’atmosfera di Macerata. Mi aspetto una stagione ricca di lavoro, nuove esperienze e momenti importanti da condividere con il gruppo. Voglio migliorare ancora, dare il mio contributo alla squadra e aiutare il club a raggiungere i propri obiettivi».