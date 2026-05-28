Volley Mercato: Katja Eckl è la quarta centrale di Chieri

CHIERI (TORINO)- Ancora un innesto di alto livello nel roster della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 in vista della prossima stagione. La formazione piemontese ha inserito nel reparto delle centrali Katja Eckl che va a completare i posto 3 che già comprendono Anna Gray, Yasmina Akrari e Marina Lubian. Per la prima volta da quando il club milita in A1 le quattro giocatrici saranno tutte italiane. Eckl ha scelto la maglia numero 7

LA CARRIERA-

Classe 2003, nata a Bolzano, 188 cm d’altezza, Katja Eckl si forma pallavolisticamente nelle giovanili dell’Imoco Martignacco. Dal 2019 milita per due stagioni in B1 a San Donà di Piave, quindi dal 2021 gioca tre anni in A2 con Martignacco e Talmassons. Nel 2024 sbarca nella massima categoria a Conegliano, dove conquista tutti i cinque trofei in palio nella stagione. Nel 2025/2026 sempre in A1 difende i colori di Busto Arsizio.

Con le nazionali giovanili si aggiudica nel 2023 l’argento iridato Under 21 e nel 2024 e l’oro continentale Under 22, con tanto di premio di miglior centrale del campionato europeo. Nel 2025 debutta con la nazionale maggiore e contribuisce alla conquista della medaglia d’oro nelle Universiadi. Inserita da Julio Velasco fra le 30 giocatrici per la VNL 2026, si sta attualmente allenando con la nazionale B per i Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.

Le parole di Katja Eckl

«Ho accettato la proposta di Chieri perché mi ispira molto e mi dà concrete possibilità per la mia crescita. Da avversaria sono rimasta colpita dal gioco di Chieri. Parlare con la società e l’allenatore mi ha confermato che fosse la soluzione migliore per migliorare tecnicamente e anche trovare il mio spazio».

Studentessa universitaria di Scienze motorie con indirizzo biosanitario, fuori dal campo Katja Eckl ama passeggiare, leggere e cucinare. Si definisce

«Una persona abbastanza tranquilla ma che sa cosa vuole e quali obiettivi intende raggiungere». Per la prossima stagione mostra di avere le idee chiare: «Conoscendo anche le altre centrali, so che possiamo fare bene insieme e sono entusiasta all’idea di fare questo percorso con loro. Non vedo l’ora di iniziare».